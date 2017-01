Performerii constănţeni la tenis de masă şi atletism, felicitaţi de Octavian Belu

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Belu, i-a felicitat, ieri, şi le-a oferit flori sportivilor medaliaţi la competiţiile internaţionale de juniori şi tineret, desfăşurate săptămîna trecută. La premierea desfăşurată la sediul ANS au fost prezenţi şi sportivii medaliaţi la Campionatele Europene de cadeţi şi juniori, de la Bratislava, la tenis de masă, unde România a obţinut opt medalii (cinci de aur, două de argint şi una de bronz). Sportivele constănţene au bifat patru medalii de aur (trei prin Eliza Samara şi una prin Cristina Hîrîci) şi două de argint (Cristina Hîrîci şi echipa de junioare formată din Eliza Samara, Irina Hoza, Ioana Ghemeş şi Ana Maria Sebe). Alături de cele cinci sportive constănţene au fost prezenţi şi antrenorii constănţeni Viorel Filimon, Liliana Sebe şi Stelian Haşoti. Elizabeta Samara a declarat că principalul ei obiectiv este obţinerea calificării la Jocurile Olimpice de la Beijing. “Nici eu nu ştiu cum am obţinut trei medalii de aur, dar am reuşit, cu mari eforturi, cu mari chinuri. Încă nu realizez ce mi s-a întîmplat. Este un vis la care nu mă aşteptam. Principalul meu obiectiv este să mă calific la Jocurile Olimpice de la Beijing, deşi nu se ştie dacă voi reuşi, pentru că sînt încă mică şi sînt altele mai mari”, a precizat Samara. Antrenorul lotului de tenis de masă, Viorel Filimon, a afirmat că Elizabeta Samara şi Daniela Dodean reprezintă certitudini şi la senioare. “Ne aşteptam la aceste rezultate, dar nu eram sigur că putem obţine atîtea medalii. Anul trecut jucasem aceleaşi finale şi Eliza Samara le pierduse pe toate trei. De data aceasta a jucat fără greş. În proba de echipe am ratat medalia de aur pe mîna Elizei, dar să zicem că orice mică greşeală este acoperită de alte rezultate senzaţionale, aşa că nu avem de ce să fim nemulţumiţi. Pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing au şanse reale Samara şi Dodean, dar abia în aprilie anul viitor vom şti sigur”, a spus Filimon. Viorel Filimon a adăugat că intenţionează să obţină naturalizarea unei sportive asiatice care să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Beijing. “Este o practică adoptată în toate ţările europene şi eu aş vrea să reuşim şi noi acest lucru. Problema este că ne trebuie ajutor pentru a obţine rapid cetăţenia. Deocamdată am discutat de principiu cu cîteva jucătoare asiatice care ar fi dispuse să joace pentru România, dar dacă nu avem certitudinea că le putem obţine paşaport românesc, nu putem demara nimic”, a precizat Filimon. La premierea de ieri a fost prezentă şi atleta constănţeană Cristina Bujin, care a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene de juniori I, de la Hengelo (Olanda).