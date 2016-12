Pericle Martinescu, evocat în comuna natală

19:22:01 / 28 Octombrie 2014

Publicist valoros P,Martinescu

Still frumos de publicist cu calitati literare deosebite. Eu m-am nascut la citeva case linga casa parinteasca a lui Pericle Martinescu. In timpul anilor 1960-1980 a fost suprimat de cumunisti dar totusi a fost lasat sa publice asa cam sporadic. Fratele lui, Codin Martinescu a fost bagat la puscarie ca fiind legionar chipurile. Treceam zilnic ca, copil prin fata casei lor si ma uitam cum se chinuie sotia si copii cu tatal in puscarie. Nimeni nu avea curajul sa spuna ca nea Codin Martinescu are un frate scriitor la Bucuresti. Se fereau, nu vroiau sai faca probleme pe teme politice, talentatului Pericle Martinescu. Pacat ca am auzit de el abia dupa revolutie. Am devorat toate cartile scriitorilor clasici romani si internationali si am descoperit ca un extraordinar om de cultura roman sa nascut si a trait la citiva pasi de parintilor mei de la Viisoara. Am vizitat case de artisti foarte cunoscuti in Indonezia, casa lui Gabriel Garcia Marquez in Colombia, casa lui Ernest Hemingway din Key West/Florida, casa lui Anton Pann, casa lui Ion Creanga etc. si n-am stiut sa calc in casa celui mai genial scriitor dobrogean, vecin din Viisoara, jud. Constanta. Scriu aceste rinduri din Victoria, orasul de pe coasta de vest a Canadei unde sunt stabilit de multa vreme. Poate cineva se va gindi sa numeasca o scoala din Viisoara sau Cobadin dupa numele lui Pericle Martinescu. Cu multa sanatate, Constantin Botea