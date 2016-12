Pericol de explozie în Ovidiu!

Panică printre locuitorii oraşului Ovidiu, ieri după-amiază, după ce o conductă de gaze a fost spartă în urma unui accident rutier petrecut la intersecţia străzii Poienei cu strada Portului. Pompierii, poliţiştii Serviciului Rutier Constanţa şi o echipă de intervenţie a societăţii „Congaz” au fost solicitaţi să intervină după ce trei maşini au fost avariate. Potrivit oamenilor legii ajunşi la faţa locului, şoferul D.Ţ., al autoturismului Renault cu numărul de înmatriculare TX 2928 KX, care circula pe strada Poienei, ajungând la intersecţia cu strada Portului, nu a oprit la indicatorul „Stop” şi a intrat în coliziune cu o Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare IF 51 WUR, care circula regulamentar pe strada Portului, dinspre Constanţa. În urma impactului, autoturismul Dacia Logan s-a răsucit pe partea carosabilă şi a ricoşat într-un gard şi într-un branşament de gaz. Totodată, a lovit şi un automobil BMW cu numărul CT 18 MLM, care era staţionat. Şoferii au fost testaţi cu aparatul Drager, poliţiştii constatând că şoferul vinovat de producerea accidentului a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Potrivit anchetatorilor, aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Şoferului vinovat de producerea accidentului îi va fi reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de şase luni, pentru neacordare de prioritate, dar şi pentru conducerea sub influenţa alcoolului. De asemenea, va primi o amendă echivalentă cu 14 puncte de penalizare, adică 1.120 de lei”, a declarat agentul-şef adjunct Florentin Tudora. În urma accidentului, pompierii au supravegheat zona, iar circulaţia a fost dirijată pe alte rute, în timp ce echipa de la „Congaz” încerca să remedieze situaţia, mai ales că scurgerile de gaze ar fi putut provoca o tragedie. „Dacă s-ar fi spart rezervorul autoturismului Dacia Logan, şansele ca o explozie să fi avut loc erau foarte mari şi atunci s-ar fi produs o tragedie. Noi am fost solicitaţi să luăm măsuri pentru prevenirea unui incendiu, pentru că pericolul a fost mai mare la început. Acum, totul este sub control”, a declarat plutonierul major Iancu Guliu. Locuitorii din zonă s-au speriat când au simţit mirosul puternic de gaze şi mulţi au trăit zeci de minute cu frica producerii unei nenorociri. „De cum am ieşit din casă, am simţit un miros putenic de gaze. Ne-am speriat, dar ne-am liniştit când şi-au făcut apariţia pompierii şi cei de la „Congaz“”, a mărturisit un locuitor din Ovidiu.