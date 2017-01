Pericol de explozie pe şosea

Poliţiştii şi pompierii militari au intrat în alertă maximă, ieri după amiază, după ce un camion încărcat cu tuburi de oxigen a fost implicat într-un accident rutier. Coliziunea s-a produs în jurul orei 14.00, pe drumul naţional DN 2A, între Medgidia şi Poarta Albă. “Mă deplasam dinspre Medgidia spre Constanţa cînd, la un moment dat, de pe contrasens, mi-a apărut în faţă un alt camion, al cărui şofer a încercat să evite impactul cu o Dacie. Nu am avut ce să fac şi am intrat în el”, a declarat Paul Ceauş, şoferul unuia dintre cele două camioane Roman implicate în accident. Ion Celeapcă, şoferul celeilalte utilitare, spune că de vină ar fi şoferul unei Dacii Break: “M-a depăşit, a intrat în faţa camionului şi a frînat brusc. Am vrut să evit impactul şi am tras stînga de volan. Am ferit Dacia, dar m-am ciocnit cu un alt camion”. Maşina condusă de Ion Celeapcă era încărcată cu 37 de tuburi încărcate cu oxigen, pe care le transporta la societatea Lafarge Romcim din Medgidia. Pentru că exista pericolul unei explozii, mai multe echipaje ale poliţiei rutiere, au limitat accesul în zonă pînă la sosirea pompierilor militari. Aceştia au deconectat bateria camionului şi au verificat fiecare tub de oxigen, ca nu cumva să se fi fisurat din cauza impactului. Buteliile au fost preluate de un alt camion şi transportate beneficiarului. În urma verificărilor specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au stabilit că nu există niciun pericol, şi, după aproape două ore de la producerea coliziunii poliţiştii au permis reluarea circulaţiei în zonă. La locul accidentului au sosit şi primul adjunct al comandantului IPJ Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan precum şi şeful Serviciului Poliţiei Rutiere, cms.şef Constantin Dancu, pentru a vedea cît de gravă este situaţia. Oamenii legii au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.