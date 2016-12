Pericol pe şine din cauza „magneţilor”

Siguranţa celor care călătoresc cu trenul este pusă în pericol de hoţii care sustrag diverse componente de semnalizare sau de siguranţă de pe calea ferată. În primele şase luni ale acestui an, Regionala CFR Constanţa a înregistrat peste 400 de cazuri de furt, valoarea pagubelor depăşind şapte milioane de lei. Mai bine de 90% dintre „magneţii” care pun viaţa oamenilor în pericol sunt liberi pentru că pagubele produse de fiecare în parte sunt mici, iar justiţia (în rarele cazuri în care sunt prinşi) nu se ghidează după gravitatea faptelor. Potrivit directorului CFR Infrastructură, Dorin Maer, pe Ramura Instalaţii s-au înregistrat, de la începutul anului şi până în prezent, 299 de furturi, cu pagube de peste 5,4 milioane lei. Hoţii au sustras cabluri, tije, bolţuri, repere semnal prevestitor, bride de susţinere, inductori, relee, tablouri electrice, uşi metalice dulapi, capace de protecţia, tije de ghidare etc. Pe Ramura Linii, s-au dat 126 de atacuri şi s-au furat şine, plăci, panouri parazăpezi, traverse de lemn, balustrăzi, pasarele pietonale etc. în valoare de peste 1,6 milioane lei. Pe lista neagră a hoţilor se află, cu precădere, liniile de tren din Palas, Viile, Medgidia, Cernavodă, Negru-Vodă, Saligny, Ciulniţa. „Piesele de schimb sunt ieftine, însă pericolul pe care hoţii îl creează prin sustragerea elementelor de siguranţă este imens. Dacă se fură în stilul acesta, vom ajunge în situaţia în care să nu mai avem ce pune în loc”, a mai precizat Dorin Maer.

AVEM LEGE, DAR NU SE APLICĂ Potrivit legislaţiei în vigoare, în momentul în care „magneţii“ sunt prinşi sau identificaţi ca suspecţi în cazul furturilor de cale ferată sau a componentelor vagoanelor CFR, se aleg cu dosar penal. De cele mai multe ori, dosarele de acest gen se află în instrumentarea poliţiştilor Secţiei Regionale de Transporturi. După întocmirea dosarului penal, se adună probe legate de cauză, în acelaşi timp cauza aflându-se şi în atenţia procurorilor din cadrul unităţii de Parchet competente. După ce cauza se consideră finalizată, se înaintează cu propuneri legale unităţii de Parchet. În majoritatea cazurilor în care se pune în pericol siguranţa traficului feroviar, dosarul se înaintează cu propunere de trimitere în judecată. După ce dosarul ajunge pe masa procurorilor, ei decid continuarea cercetărilor, trimiterea în judecată sau restituirea dosarului către poliţişti. Potrivit unor surse oficiale, 90% dintre dosare primesc soluţia NUP (neînceperea urmăririi penale).

ÎNTÂRZIERI PENTRU TRENURILE DE LA PLOIEŞTI Nu mai puţin de 18 trenuri care veneau spre Bucureşti au înregistrat, ieri dimineaţă, întârzieri de 417 minute din cauza hoţilor. În noaptea de marţi spre miercuri, „magneţii” au sustras 130 de relee din siguranţa instalaţiei de dirijare a traficului, de pe relaţiile Ploieşti Est-Ploieşti Sud şi Crivina-Brazi, punând în pericol siguranţa circulaţiei. Un prim pas pentru stoparea acestor infracţiuni ar trebui făcut chiar de centrele de colectare a fierului vechi care nu ar trebui să primească astfel de componente. Achiziţionarea materialelor feroase şi neferoase utilizate în activitatea feroviară este interzisă şi constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, potrivit OUG 31/2011.