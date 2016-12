Pericol pentru România! Un incendiu amenință Cernobîlul!

Ieri, Ministerul ucrainean pentru Situații de Urgență a anunțat că un incendiu de pădure din nordul Ucrainei care se extindea spre centrala nucleară Cernobîl, dezafectată şi izolată în urma accidentului industrial din anul 1986, este ținut sub control, informează Russia Today. 305 de persoane au fost mobilizate în lupta cu flăcările, plus zeci de autospeciale, trei avioane și două elicoptere. ”La ora locală 6.00, frontul de foc a fost restrâns și oprit. Situația este sub control. Lucrările de stingere a focului continuă”, a indicat ministerul. Marţi după-amiază, incendiul forestier din jurul centralei Cernobîl s-a amplificat, anunțase Arsen Avakov, ministrul ucrainean de Interne. Autorităţile ucrainene au instituit stare de alertă în zonă. Poliția a procedat la evacuarea mai multor locuitori din această zonă, în noaptea de marți spre miercuri: ”În mai multe sate, în special la Lubianke și Ilințah, sunt oameni care trăiesc ilegal. Polițiștii i-au evacuat într-un loc mai sigur. Bunurile lor și animalele de pe lângă casă au fost de asemenea evacuate”. Membrii Gărzii Naţionale ucrainene patrulează în pădurile din nordul ţării, din cauza suspiciunii declanşării intenţionate a incendiului de la Cernobîl, a declarat, ieri, ministrul ucrainean de Interne. Potrivit lui Avakov, incendiul care a izbucnit marţi este cel mai mare din 1992 până acum. Acesta se află la 20 de kilometri distanţă de centrală, dar depozitul cu combustibil radioactiv folosit este situat la doar cinci kilometri. Comentând situaţia, el a declarat că se aşteaptă ”mai degrabă la o evoluţie pozitivă”.

Autoritățile ucrainene au încercat încă de marți să asigure că situația este sub control și că nu prezintă niciun pericol. Chiar dacă incendiul nu a fost încă stins în totalitate, autoritățile dau asigurări că nivelul de radiație se încadrează în limitele normale și că nu s-a schimbat. Puține informații au fost dezvăluite cu privire la posibila cauză a incendiului, dar ministrul ucrainean de Interne a precizat că ipoteza unui incendiu criminal nu este exclusă, fără să ofere detalii.

Explozia reactorului nr. 4 de la centrala Cernobîl, în 1986, a contaminat o bună parte a Europei, dar mai ales Ucraina, Rusia și Belarus, pe atunci republici în cadrul URSS. Culmea, Ucraina a marcat, duminică, 29 de ani de la dezastrul nuclear, pe fondul dezbaterilor ce persistă privind bilanțul uman al catastrofei.