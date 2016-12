Pericolele circumciziei

Riscurile legate de circumcizie sunt relativ reduse în primul an de viaţă, dar cresc odată cu vârsta pacienţilor, conform unui nou studiu. Cercetătorii Universităţii Washington din Seattle au folosit date cu privire la circumcizia nou-născuţilor cu vârsta mai mică de un an, a băieţilor între un an şi nouă ani, precum şi a băieţilor de peste zece ani. Acest studiu nu cuprinde date cu privire la copiii care au supuşi unor circumcizii rituale, în afara cadrului medical. În total, autorii studiului au folosit datele adunate de la 1,4 milioane de circumcizii, dintre care majoritatea au fost realizate în primul an de viaţă. Aproximativ 0,4% dintre pacienţii care au suferit circumcizii în primul an de viaţă au suferit complicaţii legate de această procedură. Acest risc creşte de 20 de ori la băieţii cu vârste între un an şi nouă ani şi este de zece ori mai mare în rândul pacienţilor de peste zece ani. Uretra este afectată în 0,8 cazuri la 1 milion de circumcizii, în timp ce în 702 la 1 milion de cazuri circumcizia nu a fost completă, rămânând părţi ale prepuţului neîndepărtate.

Circumcizia masculină se referă la ablaţia chirurgicală a prepuţului şi este o obligaţie religioasă pentru copiii evrei, dar şi un ritual urmat de musulmani. Acest obicei a fost adoptat şi de oameni cu alte convingeri religioase datorită unor potenţiale efecte pozitive pentru sănătate, reducând riscul de producere a infecţiilor urinare şi al contactării de boli cu transmitere sexuală, printre care şi HIV. Orice familie americană poate avea acces la această practică pentru copiii de sex masculin dacă părinţii doresc acest lucru, conform unei recomandări din 2012 a Academiei Americane de Pediatrie, care face trimitere la beneficiile acestei practici.