„Pericolul crizei ne pândeşte din afara graniţelor”

Dacă România va intra în recesiune, în 2012, acest lucru nu se va întâmpla din cauze interne, ci numai din cauze externe, a declarat Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR). „România prin ea însăşi nu este un risc. Eu cred că asta au înţeles analiştii de la revista The Banker, când l-au premiat pe ministrul nostru de Finanţe. L-au nominalizat dintr-un motiv simplu – bugetul nostru nu are riscuri de criză sau de recesiune”, a spus Vasilescu. Reprezentantul BNR nu este însă la fel de optimist când vine vorba despre Europa: „Din păcate, 2012 este un an care ne trezeşte acum foarte multe întrebări, pentru care avem foarte puţine răspunsuri. De fapt, 2012 va fi un an cu foarte multe necunoscute şi cu multe suspiciuni. Europa priveşte peste Atlantic cu îngrijorare şi se întreabă dacă o nouă recesiune în SUA va veni şi peste noi? Totodată, americanii spun, în premieră, că criza bugetară din Europa s-ar putea să ducă la o mare recesiune, care să vină din Europa spre America”.