Perimetrul Muridava din platoul continental al Mării Negre, vândut la Petroceltic

Sterling Resources Ltd. a transferat către Petroceltic Romania B.V. cota sa de participare de 40% la perimetrul EX-27 Muridava din platoul continental românesc al Mării Negre, aparținând filialei sale deținute integral, Midia Resources SRL. Petroceltic România B.V este filială deținută integral de Petroceltic Resources PLC. Potrivit unui comunicat al Sterling Resources remis ieri presei, tranzacția a fost aprobată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) din România, iar în schimbul transferului se va primi un preț nesubstanțial, plus acceptarea de către cumpărător a tuturor obligațiilor restante. În data de 26 martie 2015, Sterling a anunțat vânzarea tuturor operațiunilor sale din România către Carlyle Group, însă finalizarea acestei vânzări este supusă îndeplinirii anumitor condiții. „Vânzarea anunțată astăzi (marți, n.r.) a unor drepturi de concesiune ce fac parte din operațiunile Sterling din România, anume cele privind perimetrul EX-27 Muridava către Petroceltic România B.V., a fost avută în vedere de acordul încheiat recent cu Carlyle și nu are niciun impact asupra tranzacției cu Carlyle”, se arată în comunicatul citat. Sterling Resources Ltd. este o companie canadiană de petrol și gaze cu sediul la Calgary, provincia Alberta, listată la bursă în Canada. Compania derulează operațiuni în Regatul Unit, România, Franța și Țările de Jos și acțiunile sale sunt tranzacționate la Bursa de Valori TSX-V sub simbolul „SLG”. Pe de altă parte, compania petrolieră irlandeză Petroceltic International a anunțat ieri vânzarea operațiunilor din România către firma GVC Investment B.V., valoarea tranzacției nefiind dată publicității.