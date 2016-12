Perioada de concesiune a cabinetelor medicale, extinsă la trei ani

Consilierii locali municipali constănţeni au aprobat în ultima şedinţă, desfăşurată joi, la hotelul Malibu, din staţiunea Mamaia, hotărârea privind concesionarea prin licitaţie publică a unui cabinet medical. Până la votul asupra hotărârii, consilierii locali au avut o mică dispută în ceea ce priveşte perioada de concesionare. Potrivit proiectului iniţial, concesiunea se făcea pe un an, însă amendamentul consilierilor liberali a schimbat acest lucru. “Am vorbit cu mai mulţi medici din Constanţa cărora le expiră concesiunile anul acesta. Mi-au spus că o concesiune pe o perioadă mai îndelungată ar fi mult mai benefică pentru ei, pentru că astfel ar face investiţii în cabinetele respective”, a declarat consilierul liberal Victor Manea. De cealaltă parte, consilierul PSD Carmen Onciu şi viceprimarul Decebal Făgădău au explicat că în prezent se lucrează la procedurile pentru vânzarea cabinetelor medicale. “Legea existentă ne obligă să vindem aceste cabinete medicale. Acesta a fost unul din motivele pentru care am decis ca perioada de concesiune să fie doar de un an, sperând că vom finaliza procedurile greoaie de vânzare a cabinetelor”, a declarat viceprimarul Decebal Făgădău. El a recomandat consilierului PNL să iniţieze un proiect de hotărâre prin care să se elaboreze un contract cadru general în ceea ce priveşte concesionarea cabinetelor medicale, având în vedere că în şedinţa de joi era vorba despre un caz particular. Primarul Radu Mazăre a declarat că nu crede că într-un an se vor finaliza documentaţiile necesare pentru vânzarea cabinetelor. “Cred că extinderea perioadei de concesiune este benefică. De asemenea, cred că viceprimarul Decebal Făgădău are dreptate în ceea ce priveşte iniţierea unui proiect pentru un contract cadru general de concesiune. Până când vom avea acest proiect de hotărâre propun să extindem pe această hotărâre perioada de concesiune la trei ani şi în şedinţa viitoare să venim cu un proiect care să generalizeze toată această problemă”, a declarat primarul Mazăre. Consensul dintre consilierii locali nu a mai funcţionat în momentul în care, la votul asupra unei alte hotărâri, privind vânzarea unor terenuri, consilierii liberali s-au abţinut, motiv pentru care proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. “Când aveţi dreptate sunt alături de dumneavoastră şi susţin amendamentele pe care le faceţi. Ştiam că liberalii sunt adepţii dezvoltării economice. Nu înţeleg de ce vă deranjează că ne mai vin nişte bani la bugetul local prin vânzarea acestor terenuri. Oamenii vor trebui să mai aştepte, pentru că cei de la PNL nu sunt de acord cu încasarea banilor la buget”, a spus Mazăre.