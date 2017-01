Peripeţii şi tendinţe la Hollywood!

Automobilul Aston Martin al celebrului agent 007 a plonjat într-un lac din nordul Italiei, în timp ce era condusă către locul de filmare a celui mai recent film din seria James Bond. Persoana aflată la volanul maşinii, care nu era actorul britanic Daniel Craig, a pierdut controlul vehiculului din motive necunoscute, însă rănile pe care le-a suferit în urma incidentului nu au fost grave. Maşina a căzut în lac, iar şoferul a fost salvat rapid de echipele de pompieri. Filmările producţiei „Quantum of Solace”, care va ieşi pe piaţă la finele acestui an, au debutat în luna ianuarie în Marea Britanie şi au continuat în Panama, Chile şi Mexic. În continuare, producţia va fi completată cu filmări realizate în Spania şi la Londra. „Quantum of Solace” este numele unei nuvele care face parte din seria „For your Eyes Only”.

Pînă la lansarea noului film James Bond, industria cinematografică de la Hollywood se pregăteşte pentru venirea verii cu o serie de producţii noi destinate publicului larg şi care atrag bugete importante, între care al patrulea film din seria Indiana Jones, dar şi filme cu super-eroi şi comedii. Perioada mai-august este una în care cinematografele din SUA şi Canada reuşesc să îşi realizeze 40% din veniturile pe întregul an. Miza financiară a acestui an este şi mai importantă, în condiţiile în care box-office-ul pe anul acesta indică pînă acum o scădere a veniturilor de 3,1% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În plus, Hollywood-ul trebuie să îşi revină financiar şi de pe urma grevei scenariştilor, care a generat pierderi financiare importante pentru industria americană de film. Anul trecut a fost un an al recordurilor pentru Hollywood, veniturile obţinute fiind de 9,2 miliarde de dolari, majoritatea sumelor provenind de pe urma producţiilor „Omul Păianjen 3”, „Shrek 3” şi „Transformers”, toate cu încasări de peste 300 de milioane de dolari în America de Nord.

„Indiana Jones şi Regatul craniilor de cristal”, noul episod al aventurilor arheologului aventurier, interpretat tot de Harrison Ford, ajuns la 65 de ani, pare bine plasat pentru a genera măcar veniturile atrase de cele mai populare filme de anul trecut. O garanţie a succesului îl reprezintă şi faptul că regia este semnată de Steven Spielberg şi producţia este asigurată de George Lucas. Tot în mai va fi lansat pe piaţă şi filmul „Iron Man”, care îl are ca protagonist pe super-eroul cu acelaşi nume care nu a fost niciodată protagonistul unui film şi care mizează pe popularitatea pe care o au benzile desenate cu acelaşi nume în SUA. Această producţie îl va avea în rolul principal pe Robert Downey Jr. O altă creaţie a studioului Marvel, „Incredibilul Hulk”, care îl are în rolul principal pe Edward Norton, care îi dă viaţă gigantului verde, urmează să fie lansată pe piaţă în iunie, pentru vara aceasta fiind aşteptată şi lansarea producţiei „Cavalerul Negru”, al şaselea episod al seriei Batman şi care îl are în rolul principal pe Christian Bale şi pe Heath Ledger în ultimul său rol, acela al personajului negativ Joker.

Şi două serii de televiziune vor fi transpuse anul acesta de cineaştii de la Hollywood pe marele ecran: „Dosarele X”, pentru a doua oară şi „Totul despre Sex” cu Sarah Jessica Parker. Şi copiii sînt în atenţia Hollywood-ului, urmînd ca lor să le fie dedicat un al doilea episod al poveştii fantastice „Narnia”, ce va fi lansat la jumătatea lunii mai după ce prima parte a fost lansată la finele lui 2005 şi a avut încasări de peste 300 de milioane de dolari în box-office-ul nord-american. Totuşi, principala tendinţă a verii rămîm comediile, regii acestui gen făcîndu-şi revenirea pe ecrane. Astfel, Eddie Murphy, Will Smith şi Mike Myers vor fi pe afişul mai multor comedii, alături de actori care se bucură de foarte mare popularitate precum Adam Sandler, Ben Stiller, Will Ferrell şi Steve Carell.