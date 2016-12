Perle tragicomice la EN: „Anul Nou este un verb compus”

Subiectele de la proba scrisă de Limba şi literatura română de la Evaluarea Naţională au constituit, pentru unii dintre elevi, piedici aproape de netrecut! Unul dintre ei a consemnat în lucrare că poemul la prima vedere pe care l-a avut de comentat, "Rânduri pentru Anul Nou", de Ion Minulescu, "are un mesaj frumos", dar recunoaşte că nu prea l-a înţeles. "Nu am ce să spun, jos pălăria, dar nu prea ştiu ce vrea el să zică, comunică cu un element al naturii, cred", a scris acesta pe foaia de examen. „Poezia este prea tristă şi are sentimente de tristeţe, iar tristeţea este dureroasă, e deprimant să fii aşa, dar e OK că poţi comunica cu acest An nou care vine o dată pe an şi e prea tare că-ţi aduce mâncare şi distracţie, dar el a uitat să precizeze asta", a scris un alt candidat. Un alt elev a considerat că titlul poeziei este "şocant şi şukar" şi că Ion Minulescu este "un al doilea Eminescu", în vreme ce un absolvent de gimnaziu consideră că "Minulescu este un bolnav, suferea şi comunica cu obiectele". La cerinţa de gramatică, un candidat a scris pe foaia de examen: "Predicativa este: „profa este prea tare, şi are ochelari sexy”, „psihologice - verb”, „Anul Nou este un verb compus”.

La ultimul subiect, unde elevilor li s-a cerut să relateze o întâmplare de la o întâlnire organizată de şcoală cu un poet contemporan, mulţi au relatat întâlniri imaginare cu Creangă sau Eminescu, semn că nu aveau proprietatea termenului "contemporan". "Contemporan, ce mă-sa o mai fi şi asta?", a scris unul dintre candidaţi pe foaie... "M-am întâlnit încă de pe hol cu Creangă şi i-am zis „tu eşti Mare şef, să ştii că mi-au plăcut amintirile tale, poţi să mi le zici înco dată, hai te rog'", a scris un alt candidat pe foaia de examen. Un elev care a relatat o întâlnire imaginară cu autorul "Luceafarului" a scris: "Mihai Eminescu se întâlnise cu iubita lui şi ne spunea că aseară a scris o poveste de iubire despre ei, prea tare şi poetul este din ce văd cum l-a descris Creangă în trecut". Un alt absolvent de gimnaziu care a venit nepregătit la examen a fost mai sincer şi a încercat să găsească îndurare de la profesorul corector, scriind: "Sper să fii bun corectorule şi să-mi apreciezi măcar efortul că am ajuns până la şcoală".