Perlele din curtea Farului

În ciuda remanierii lotului, petrecută în această vară, doi dintre tinerii promovaţi în sezonul trecut la FC Farul, Alexandru Măţel şi Cosmin Matei, şi-au păstrat locul în formula de start a echipei pregătite de Marius Şumudică. Cei doi, convocaţi constant la loturile naţionale de tineret, respectiv de juniori, se numără printre puţinii jucători constănţeni curtaţi de grupări de peste hotare. Dacă Alexandru Măţel a fost vizat în această vară de spaniolii de la Almeria, care au oferit 400.000 de euro, Matei se află în atenţia marilor cluburi din Italia, fiind aproape să calce pe urmele fostului său coleg Denis Alibec, transferat în vară la Internazionale Milano.

Ofertă de 400.000 de euro pentru Măţel

Dorit insistent în vară de FC Vaslui, Măţel a rămas la Constanţa după ce negocierile dintre cele două cluburi s-au blocat pe ultima sută de metri. În schimb, oferta de la Almeria a fost respinsă de conducerea clubului, care speră să încaseze o sumă mai mare decît cea oferită de spanioli, 400.000 de euro. În ciuda vîrstei, 20 de ani, Măţel a primit banderola de căpitan de la antrenorul Marius Şumudică, devenind unul dintre liderii din vestiarul grupării de pe litoral. Totuşi, fundaşul dreapta ar putea părăsi în iarnă formaţia constănţeană, fiind dorit de mai multe cluburi de peste hotare. “Am avut o ofertă din Spania, care, din cîte ştiu, încă mai este valabilă. Mi-aş dori să plec la un club puternic din străinătate, unde să joc la un nivel mai înalt. Un transfer în ţară nu mă interesează însă, mai ales dacă vom promova în Liga I”, a recunoscut Măţel.

Cosmin Matei, curtat de cluburile engleze

Considerat unul dintre vîrfurile naţionalei de juniori under 19, Cosmin Matei este în continuare ofertat atît de cluburile de top din Liga I, cît şi de marile echipe de peste hotare. “Pentru mine a fost o perioadă foarte bună la naţionala de juniori. Am îndeplinit şi obiectivul echipei, calificarea în ultima fază preliminară a Campionatului European, dar şi obiectivul meu personal, de a face jocuri bune. În plus, mă bucur că revenirea mea la FC Farul a coincis cu o victorie. Lucrurile merg spre bine şi la echipa de club şi sper să nu mai facem paşi greşiţi pînă la finalul turului. Dacă vom juca la acelaşi nivel duminică, împotriva celor de la FCM Bacău, nu avem cum să ratăm cele trei puncte”, a spus mijlocaşul în vîrstă de 18 ani, care a recunoscut că şi-ar dori să plece cît mai repede la un club din străinătate. “În vară, am avut mai multe oferte de la cluburi puternice din Italia, dar nu s-a concretizat nimic. Ştiu că sînt monitorizat în continuare şi de alte grupări. De altfel, în cantonamentul cu naţionala de juniori, din Austria, am fost căutat de o echipă puternică din Anglia. Normal că mi-aş dori să calc pe urmele lui Alibec, poate chiar să-l depăşesc şi să ajung la un club puternic, pentru că, în acest moment, valoarea mea depăşeşte clubul Farul”, a mărturisit Matei.