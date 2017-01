Permise de liberă trecere pentru acces în Mamaia

În baza sentinţei Curţii de Apel Constanţa în procesul taxelor speciale instituite de Primăria şi Consiliul Local Municipal Constanţa, potrivit căreia taxele pot fi percepute de municipalitate, de vineri vor fi reinstalate staţiile de taxare la intrările în Mamaia, în vederea încasării taxei de acces în staţiune. În vederea asigurării accesului în Mamaia, Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei va elibera, din 22 iunie, următoarele tipuri de legitimaţii: legitimaţie de acces la bariere pentru autovehiculele achiziţionate în leasing, permis de liberă trecere pe faleza Mamaia pentru autovehicule de transport marfă cu capacitate maximă pînă la 5 tone, permis de liberă trecere pe faleza Mamaia pentru autovehiculele societăţilor comerciale care oferă servicii publice prin contracte cu Primăria Constanţa, precum şi pentru cele ale altor categorii de instituţii publice (RAJA, Enel Electrica, Pompieri, Salvare, Poliţie, Brigada Antidrog etc) aflate în misiune sau intervenţie şi permis de liberă trecere în staţiune pentru vehicule de agrement cu tracţiune animală (trăsuri), exclusiv faleză. De asemenea, Direcţia Servicii Publice aduce la cunoştinţa agenţilor economici, care au puncte de lucru în Mamaia, inclusiv faleză, faptul că programul de aprovizionare va fi zilnic, între orele 02.00 - 10:00. Pentru eliberarea permiselor şi legitimaţiilor menţionate, solicitanţii trebuie să depună la Centrul de Informare Cetăţeni, situat în str. Ecaterina Varga nr. 25 - 27, o serie de documente. Pentru obţinerea legitimaţiei de acces la bariere pentru autovehiculele achiziţionate în leasing, persoanele juridice trebuie să prezinte: certificat înregistrare la Registrul Comerţului, certificat de înmatriculare autovehicul şi contractul de leasing, iar persoanele fizice: actul de identitate, certificat de înmatriculare autovehicul şi contractul de leasing. Pentru obţinerea permisului de liberă trecere pe faleza Mamaia sînt necesare următoarele documente: certificat de înmatriculare autovehicul, autorizaţie de circulaţie pe trama stradală a municipiului Constanţa şi documente justificative (contract, cerere de transport, act de proprietate, concesiune, închiriere etc), în timp ce pentru obţinerea permisului de liberă trecere în Mamaia pentru vehicule de agrement cu tracţiune animală (trăsuri) sînt necesare: actul de identitate, buletinul de sănătate al animalului şi certificatul de înregistrare. Legitimaţiile şi permisele enumerate mai sus se vor elibera gratuit. ”Direcţia Servicii Publice, prin Serviciul Trafic Rutier şi funcţionarii publici nominalizaţi, va da dovadă, ca şi pînă acum, de solicitudine pentru toate categoriile de persoane fizice şi juridice care vor depune documentele necesare eliberării permiselor la Centrul de Informare Cetăţeni. Legitimaţiile şi permisele vor fi eliberate în regim de urgenţă, pentru a se evita aglomeraţia din faţa ghişeelor. În plus, vom veni în sprijinul cetăţenilor cu un program de lucru prelungit: zilnic, pînă la orele 18.00, şi sîmbătă (23 iunie), între orele 08.00-13.00”, a declarat directorul Direcţiei Servicii Publice, Ionel Pilat.

Acces gratuit în Mamaia, pe baza permiselor de liberă trecere, vor mai avea: veteranii de război, persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru obţinerea permisului de liberă trecere, veteranii de război şi persoanele deportate sau persecutate din motive politice vor depune o cerere tip (care se găseşte la Centrul de Informare pentru Cetăţeni), la care vor anexa documentele care dovedesc calitatea de beneficiar al legilor menţionate. Contravaloarea taxei de acces în Mamaia pentru autoturismele care nu au numere de înmatriculare în Constanţa va fi de 3 lei pentru fiecare intrare şi se va achita la casieriile de la bariere. Pentru un abonament cu o valabilitate de 24 ore se vor achita 4 lei, pentru unul valabil 7 zile - 23 lei, iar pentru un abonament valabil întreg sezonul estival se va achita suma de 246 lei.