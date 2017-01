Permisele auto şi certificatele de înmatriculare, eliberate în maximum 24 de ore

Potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de la începutul anului şi pînă în prezent, la nivelul întregii ţări, timpii de aşteptare pentru intrarea solicitanţilor în posesia permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare s-au redus substanţial. Potrivit comunicatului, au fost modificate şi îmbunătăţite aplicaţiile informatice, ceea ce a determinat ca, în jumătate din judeţele ţării (21 judeţe), eliberarea permiselor şi certificatelor de înmatriculare auto să se facă în maximum 24 ore. Printre exemplele enumerate în comunicat în acest sens se regăseşte şi judeţul Constanţa. În celelalte judeţe, activitatea de eliberare a documentelor de acest gen variază între 48 şi 120 de ore - termen condiţionat de aprovizionarea cu plăci de înmatriculare, care se efectuează numai de la cele atelierele judeţene specializate. “La nivel local, în luna august, am editat 3.000 de permise de conducere, cu un plus de 1.300 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Eliberarea se face în cel mult două ore de la preluarea imaginilor şi aceasta datorită faptului că există o colaborare între noi, Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local şi CEC. Am reuşit să eliminăm drumurile inutile, prin faptul că am amenajat birouri speciale, unde cetăţenii îşi pot achita taxele necesare“, a declarat şeful Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SRPCIV) Constanţa, Romeo Tecău. El a mai spus că, tot în august, au fost făcute aprox 3.500 de înmatriculări şi au fost eliberate peste 2.000 de autorizaţii provizorii de circulaţie, majoritatea pentru dealeri care comercializează mijloace auto. “Luna trecută, peste 5.000 de persoane au fost examinate pentru a obţine permis de conducere, dar dintre acestea numai 1.094 l-au şi obţinut. La sfîrşitul anului trecut ne-am situat pe locul doi pe ţară, după Bucureşti, în ceea ce priveşte examinarea şi eliberarea permiselor de conducere, cu 43.000 de candidaţi, dintre care numai 12.000 au promovat acest examen“, a mai spus Tecău.