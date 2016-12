Persoanele care au primit sînge înainte de 1991 trebuie să se testeze pentru hepatita C

Medicii au anunţat că persoanele care au primit sînge sau produse din sînge înainte de 1991 trebuie să se testeze pentru hepatita C, întrucît această investigaţie a fost introdusă abia în acel an, iar pînă atunci s-a vorbit despre hepatită post-transfuzională, care în esenţă este acelaşi lucru, dar neconfirmat. Hepatita C se transmite prin transfuziile sanguine şi produsele din sînge. Preşedintele Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului şi şeful Centrului de Medicină Internă - Nefrologie al Institutului Clinic Fundeni, Mihai Voiculescu, a declarat că, tot din acel an se testează donatorii de sînge şi produsele din sînge, astfel că, în prezent, există o siguranţă relativă. “Riscul de infecţie cu virusul hepatitei C în urma unei transfuzii este de unu la un milion. Siguranţă absolută nu există în nicio ţară din lume, din cauza aşa-numitei „ferestre de diagnostic” - timpul dintre infectare şi cea mai devreme posibilă determinare în sînge”, a precizat Voiculescu. O altă cale de trasmitere este prin utilizarea aparatului de bărbierit, a forfecuţei, periuţei de dinţi, boala putînd fi transmisă cînd există sînge pe astfel de instrumente. “De aceea, aceste instrumente trebuie să fie personale, şi nu comune, eventual cele ale bolnavului să fie păstrate separat”, a mai spus medicul. Cele mai expuse persoane infectării cu virus hepatitic C sînt pacienţii care fac hemodializă (spălare de sînge, rinichi artificial), consumatorii de droguri prin folosirea în comun a acelor, deţinuţii, între care se găsesc mulţi dependenţi (12,5 la sută au hepatita C). Rata de risc de transmitere a hepatitei B de la mamă la făt este de 3-5%, în funcţie mai ales de viremia mamei. Transmiterea este posibilă în timpul celor nouă luni de sarcină, în timpul alăptării, dar şi la naştere. Hepatita C se poate transmite şi pe cale sexuală. O altă grupă care prezintă risc de contaminare o reprezintă persoanele cu tatuaje şi piercing. Dacă în urma efectuării analizelor de rutină sînt identificate valori crescute ale enzimelor hepatice, este recomandată efectuarea testelor specifice pentru hepatita C. Testul specific pentru diagnosticul de hepatita C constă în depistarea în sînge a anticorpilor anti-virus hepatita C (HCV-Ac).