Persoanele cu handicap, scutite de plata taxei de habitat

15:32:57 / 10 Mai 2014

mie rusine cuun asa primar

Mie rusine ca traiesc in acest oras care nu mai are un primar adevarat de ceva vreme, mie rusine ca te am votat in toate mandatele si rau am facut, mie rusine ca ai distrus parcuri casa ridici biserici si molluri, mie rusine ca promovezi prostitutia si golaneala in Mamaia, mie rusine ce trotuarele si soselele gaurite din Constanta, mie rusine cu taxa exorbitanta de habitat, mie rusine cu suma care o platec pt caldura si apa, mie rusine ca suport din banii mei traiul celor care nu muncesc si huzuresc moca pe spatele nostru,catierul HC plin de tigani puturosi si hoti, mie rusine ca accept asa ceva si de aceea voi lua atitudine si nu te voi mai vota pt ca mie rusine de copilul meu pt viitorul lui in acest oras prosper odata cu locuri de munca decente. Pt copilul meu sunt dator sa schimb ceva si mai ales pecineva. Votul meu este NU pt actualul primar inexistent de ceva vreme.