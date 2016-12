Persoanele cu handicap, stigmatizate pe piaţa muncii

Peste 15.000 de persoane cu handicap, din totalul celor aproape 690.000, trăiau, anul trecut, în România, la marginea societăţii. Doar 36 dintre ele reuşiseră să-şi găsească un loc de muncă adaptat gradului de handicap. Potrivit datelor furnizate, la mijlocului acestui an, de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Constanţa, judeţul nostru numără 15.788 de persoane (14.292 adulţi, restul copii) cu diferite grade de handicap. Dintre acestea, doar 26 se află în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Constanţa, adică sunt disponibile să muncească. Directorul AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu, a declarat că vina stigmatului pus asupra acestor persoane aparţine, deopotrivă, societăţii, dar şi celor cu dizabilităţi. „Trebuie să ai un psihic foarte puternic pentru a învinge societatea. Aceste persoane sunt percepute diferit dar, în multe cazuri, chiar ele îşi pun eticheta care duce la dispreţ. Nici societatea nu este atât de înţeleaptă sau educată pentru a le înţelege handicapul”, a declarat Murineanu. AJOFM Constanţa are înregistrate în baza de date doar 26 de persoane cu handicap. Trei dintre ele au fost angajate de la începutul anului şi până în prezent - una ca operator calculator, a doua ca tâmplar şi a treia persoană munceşte ca economist.

NU EXISTĂ CURSURI DE CALIFICARE SPECIALE Pentru aceste persoane, găsirea unui loc de muncă este un calvar, mai ales că nu există cursuri de calificare special create iar unităţile protejate sunt pe cale de dispariţie. „În 2010, erau peste 20 de astfel de unităţi protejate în judeţ. Acum, nu ştim exact câte au mai rămas, dar noi colaborăm foarte bine cu cinci unităţi de acest tip. Oferă locuri de muncă în IT, croitorie, tâmplărie etc.”, a spus referentul de specialitate al AJOFM Constanţa Elena Fleancu.

ŞI PATRONII AU PROBLEME SC Best IT Serv este una dintre puţinele unităţi protejate unde îşi desfăşoară activitatea patru persoane cu handicap moderat. Administratorul societăţii, Paul Bişoc, este mulţumit de angajaţii săi, dar ar mai avea nevoie de un webdesigner foarte bun şi de un agent de vânzări descurcăreţ. „Din păcate, nu sunt specialişti în rândul acestor persoane. La cursurile de calificare la care ei participă sunt învăţaţi doar noţiunile de bază”, a declarat Bişoc. Firma lui s-a deschis în 2003. Oferă toate tipurile de servicii care ţin de domeniul IT şi a fost gândită, de la început, ca un mijloc de a ajuta persoanele cu handicap. Potrivit directorului AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu, angajatorii care primesc la lucru persoane cu handicap beneficiază de anumite facilităţi din partea statului. „Ei primesc, lunar, pentru fiecare angajat, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încheierii contractului de muncă (adică 500 de lei la ora actuală), o sumă de 1,2 ori valoarea acestui indicator pentru încadrarea absolvenţilor de liceu şi o sumă de 1,5 ori mai mare pentru absolvenţii de învăţământ superior. Pentru persoanele cu handicap de peste 45 de ani, angajatorii beneficiază, în plus, de scutirea de la plata contribuţiilor la asigurările pentru şomaj”, a precizat Emilia Murineanu.