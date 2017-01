Persoanele cu handicap, uitate de guvernanţi

LUNI ÎNTREGI DE AŞTEPTARE, ÎN VAN Aşteptări zadarnice pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii lor. De câteva luni, oamenii cu diverse probleme medicale care beneficiază de însoţitori tot aşteaptă ca Guvernul să-şi amintească de ei şi să le asigure plata indemnizaţiilor care li se cuvin prin lege. Minunea nu se întâmplă, astfel că bolnavii intră în responsabilitatea autorităţilor locale care, cum necum, trebuie să bage mâna în buget şi să nu-i lase pe oameni fără banii de care au nevoie, mai ales că se apropie sezonul rece.

16 PERSOANE CU HANDICAP LĂSATE FĂRĂ SPRIJIN Una dintre autorităţile locale cu mulţi asistenţi personali care vor să-şi primească drepturile conform legislaţiei în vigoare este şi Primăria Ion Corvin. Primarul Dumitru Nedea a declarat că în subordinea administraţiei locale sunt 16 asistenţi personali, care au în îngrijire tot atâtea persoane cu handicap. „Din iulie anul trecut, oamenii nu şi-au mai primit banii care li se cuvin. Sunt persoane cu probleme grave, care nu se descurcă fără ajutorul de la stat, pentru că nu au cum să supravieţuiască. La începutul anului am primit 100.000 de lei de la Guvern, deşi pentru primele şase luni aveam nevoie de 120.000 de lei. Am tot aşteptat să vină banii de la Guvern, dar în zadar. Deja vine sezonul rece şi oamenii au nevoie mai mult ca oricând de bani. Am decis că nu vom mai plăti însoţitorii. Până la urmă vom aloca bani de la bugetul local şi vom plăti indemnizaţiile persoanelor cu handicap. Costurile vor ajunge la aprox. 8.000 de lei ca să plătim lunar drepturile băneşti care li se cuvin bolnavilor”, a declarat primarul din Ion Corvin.