Persoanele “la limita sărăciei”, sprijinite de stat să-şi ia televizor

Licitaţia pentru achiziţionarea echipamentelor pentru recepţionarea televiziunii digitale de către populaţia defavorizată va fi organizată după adoptarea actului normativ privind tranziţia la digital, care va fi discutat de Executiv în cursul săptămînii viitoare. „Sper ca actul normativ să fie adoptat de Executiv săptămîna viitoare. După ce va intra în vigoare, vom demara şi procedurile de organizare a licitaţiei în vederea achiziţionării echipamentelor pentru recepţionarea programelor de televiziune în format digital de către populaţia defavorizată”, a declarat, ieri, ministrul Comunicaţiilor, Gabriel Sandu, prezent la a XIII-a ediţie a Zilei Comunicaţiilor. Potrivit proiectului de Hotărîre, Guvernul va susţine financiar populaţia defavorizată şi cu venituri la “limita sărăciei” în vederea achiziţionării echipamentelor pentru recepţionarea televiziunii digitale, în acest sens fiind necesară o sumă de circa 623 milioane lei.

Astfel, Executivul urmăreşte subvenţionarea receptoarelor (set-top-box) prin care populaţia poate să aibă acces la programele televiziunii digitale. Potrivit Documentului de politică şi strategie privind tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional de strategie, în România există un număr de aproximativ 7,5 milioane de gospodării, cu un venit mediu bănesc de aproximativ 1.200 lei/ gospodărie, dintre care 1,5 milioane de gospodării sînt sub pragul de sărăcie, cu un venit lunar sub 450 de lei, iar 3,75 milioane de gospodării sînt deasupra pragului de sărăcie, dar sub nivelul salariului mediu pe economie (450 - 1.200 lei/ lună). Trecerea televiziunilor de la analogic la digital în România va începe în acest an, pînă la 1 august, urmînd să se acorde prin licitaţie comparativă mai multe multiplexuri pentru transmisia a 14 televiziuni în format digital la nivel naţional. Un multiplex digital terestru este un grup de programe şi servicii audiovizuale transmise prin emisie radioelectrică terestră, utilizînd modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard, avînd acoperire naţională ori regională, prin folosirea unuia sau mai multor canale/ frecvenţe radioelectrice. Ministerul Comunicaţiilor a anunţat, în 4 martie, că pentru contruirea reţelei de tranziţie la televiziunea digitală este necesară o sumă de 12 milioane de euro. Reţeaua va avea o acoperire de 90% din teritoriul României, pînă în 2012. La nivel naţional, România poate implementa maximum cinci multiplexuri în banda UHF şi un multiplex în banda VHF, rămînînd ca la nivel regional/local să aibă posibilitatea alocării de chiar pînă la încă patru multiplexuri suplimentare.