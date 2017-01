Persoanele supraponderale, acuzate că ar contribui la încălzirea globală

Pentru că sporesc producţia de alimente şi consumă mai mult combustibil decît persoanele cu o greutate normală, persoanele supraponderale sînt acuzate că ar contribui la încălzirea globală. Unii cercetători britanici susţin că persoanele cu surplus de greutate necesită mai multă benzină pentru a fi transportaţi, iar cantitatea de alimente consumată necesită mai multă energie pentru a fi produsă decît în cazul persoanelor cu o greutate şi o dietă normale. Potrivit unei echipe de cercetători de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, supraponderalii mai contribuie şi la criza alimentelor şi la creşterea preţului energiei.

Deoarece oamenii cu o greutate normală mănîncă mai puţin, aceştia au şanse mai mari să meargă mai mult pe jos decît să se bazeze pe maşină, iar o populaţie mai slabă ar scădea cererea de combustibil şi de mîncare. Pentru că 20% din efectul de seră provine din agricultură, orice reducere a consumului de alimente ar ajuta la reducerea emisiilor nocive. Cercetătorii britanici au descoperit că persoanele obeze au nevoie de 1.680 de calorii zilnic pentru a-şi menţine energia normală şi de alte 1.280 de calorii pentru a întreţine activităţile zilnice, cu 18% mai mult decît o persoană cu indicele masei corporale normal. Nutriţionişti au sărit în ajutorul persoanelor cu probleme de greutate, afirmînd că cercetarea ignoră cauzele mai importante care duc la creşterea producţiei de alimente. “Aruncăm mult mai multă mîncare decît cele 460 de calorii în plus pe zi, menţionate în studiu. Cu alte cuvinte, mare parte din surplusul din producţia de alimente se datorează faptului că aruncăm mîncare şi nu că o mîncăm excesiv”, a apreciat medicul Tim Church, de la Louisiana State University. Acesta a precizat că se estimează că o pătrime din producţia de alimente din SUA ajunge la gunoi. “Obezii au destule probleme de rezolvat fără să mai fie demonizaţi pentru impactul lor asupra mediului. Adevărul este că toţi oamenii sînt o povară pentru mediu”, a declarat şi Keith-Thomas Ayoob, medic pediatru nutriţionist şi profesor asociat la Albert Einstein College of Medicine din New York.

Cel puţin 400 de milioane de adulţi sînt obezi în întreaga lume. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a preconizat că, pînă în 2015, 2,3 miliarde de adulţi vor fi supraponderali şi peste 700 de milioane de persoane vor fi obeze. În cercetarea lor, specialiştii au estimat că 40% din populaţia globală este obeză, indicele masei corporale fiind peste 30. Indicele normal este considerat cel între 18 şi 25, persoanele cu indicele de peste 25 sînt supraponderale, iar cele peste 30 sînt obeze.