Personalităţi ale Constanţei se lasă descoperite în „Numerele Tatălui”

A scrie despre personalităţile în viaţă ale vieţii publice constănţene este un act de curaj pe care Milena Farcaş şi l-a asumat atunci când a demarat seria volumelor „În numerele Tatălui”. Cel de-al IV-lea tom apărut sub această titulatură a fost lansat, ieri, în aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), în prezenţa unor personalităţi care se regăsesc în volum.

În cărţile acesteia, personalităţile politice nu au „culoare” politică, ele „se întâlnesc” şi îşi dau mâna. Doamnele care au răspuns prezent invitaţiei şi au vorbit despre experienţa inedită de a se regăsi în „Numerele Tătălui” sunt: primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, omul de radio şi televiziune Monica Daniela Coroiu, alias Monixa, şi deputatul Maria Stavrositu. Nici bărbaţii nu au fost mai prejos, începând cu gazda manifestării, directorul MINAC, Gabriel Custurea, şeful Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale (SJAN) Constanţa, dr. Virgil Coman, comisarul şef Dorin Colidiuc şi preşedintele Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Constanţa, Iulian Gropoşilă, care au luat cuvântul.

● „Oglinda Constanţei” ● De la eveniment nu a lipsit colaboratorul şi „mentorul” Milenei, Gheorghe Haleţ, care a jucat rolul de moderator şi a caracterizat cartea drept „o oglindă extraordinară a ceea ce se întâmplă în Constanţa”. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a spus, cu modestie, că nu se consideră o personalitate a judeţului Constanţa, ci un locuitor al său, caracterizând autoarea ca fiind „un exemplu de ceea ce înseamnă tenacitatea specifică femeilor”.

Lansarea a fost şi pretext de dezvăluiri. „Primarul este, după mine, cea mai oropsită persoană. Eu mi-am dorit toată viaţa, nu ştiu dacă se vede în carte, să muncesc creativ, să am un loc de muncă în care să nu am şefi. Nu îmi place să fiu şef, nici să am şefi. Am crezut că nu am şefi, dar acum am 20.000 de şefi. Deci, în viaţă, trebuie să ai grijă ce-ţi doreşti”, a mărturisit primarul Cernavodei, Mariana Mircea.

● Un dicţionar al personalităţilor, unic ● Deşi, pentru unii, pare să fie o joacă, nu-i chiar aşa. Milena lucrează o săptămână pentru a întocmi o numerogramă. Un portret „numerologic” presupune, în medie, cinci întâlniri cu fiecare „personaj” al cărţii. La baza realizării unei numerograme stau calcule exacte, matematice, dar „portretele” sunt scrise într-un stil care le face uşor de parcurs, iar colajul de imagini - imagini din arhiva personală a celor supuşi „analizei” - fac din „Numerele tatălui” o carte incitantă. Printre cei care se regăsesc în volum se mai află fostul prefect al Constanţei, Tit Liviu Brăiloiu şi directorul de Programe şi Dezvoltare din cadrul Primăriei Constanţa, Ani Merlă.

„Cartea această îţi dezvăluie, prin calcule numerologice, o mulţime de trăsături de caracter şi comportament ale oamenilor politici, ale oamenilor cunoscuţi din Constanţa. Descoperi că sunt şi buni, că sunt şi altfel decât vor să pară, că sunt şi altfel decât îţi spun alţii”, a conchis autoarea „Numerelor”, Milena.