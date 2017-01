Personalităţi cu cariere de succes, faţă în faţă cu liceenii

17.00-17.30

GET TO KNOW YOUR FUTURE, un proiect INTERACT PONTUS EUXINUS pentru tineri

Ești elev de liceu și nu ești încă hotărât dacă facultatea la care vrei să mergi este cea potrivită pentru tine? Vrei să mergi la universitatea pe care au urmat-o părinții tăi, însă nu ești sigur dacă această hotărâre este cu adevărat ceea ce îți dorești? Ai vrea sa afli care e treaba cu jobul mult dorit, însă nu ți-a răspuns nimeni cu certitudine la întrebări? Clubul Interact Pontus Euxinus vine în ajutorul vostru cu ,,Get To Know Your Future”, un proiect ce are ca scop îndrumarea tinerilor către adevăratele cariere de succes! Toate întrebările tale își vor găsi răspunsul sămbătă, 19 Martie, când mai multe personalități specializate în diverse domenii precum medicina, avocatura si arhitectura vă prezentă avantajele și dezavantajele meseriei lor, cum au ajuns oameni cu un statut social râvnit și, totodata, vor răspunde tuturor întrebărilor tale. Ce zici? Sună interesant? Dacă da, urmăreşte începând cu ora 17.00 emisunea ASTA-I V IAŢA! ca să afli detaliile şi nu-ţi face program pentru sâmbătă după-amiază.

17.30-17.50

SPONDILITA ANCHILOZANTĂ, TRATAMENTE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ

Spondilita anchilozantă este o boală cu o evoluție de lungă durată si care de cele mai multe ori afectează coloana vertebrală. Produce durere, rigiditate, edem si limitarea mișcărilor la nivelul coloanei vertebrale inferioare, mijlocii și la nivelul gâtului. Uneori afectează umerii, coapsele, genunchii și chiar calcaiele. Cum se tratează, ce remedii ne oferă medicina de recuperare aflăm începând cu ora 17.30 la ASTA-I VIAŢA!