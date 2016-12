Personalităţile au votat împotriva desfiinţării judeţului

VOT PENTRU CONSTANŢA Referendumul a fost un prilej pentru politicienii oraşului şi reprezentanţii administraţiei locale constănţene să-şi exprime, prin vot, acordul sau dezacordul privind reorganizarea administrativă a judeţului. Printre cei care şi-au exprimat, ieri, dreptul fundamental s-a numărat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a votat la Secţia de Votare nr. 21 din incinta Şcolii generale nr. 24 „Ion Jalea”. El a declarat că cetăţenii trebuie să decidă dacă sunt de acord sau nu asupra reorganizării administrative a judeţului. „Întotdeauna un referendum este necesar când este vorba de decizii majore pentru ţară. De fapt, voinţa oamenilor trebuie s-o respectăm. Sunt anumite decizii majore care trebuie luate numai în urma unor astfel de referendumuri, iar reorganizarea administrativ teritorială este o decizie majoră”, a spus Mazăre. La vot s-a prezentat şi senatorul PNL, Puiu Haşotti. El şi-a exprimat dreptul constituţional la secţia de votare din incinta Facultăţii de Medicină Generală. „Am votat pentru că îmi pasă. Nu am votat în calitate de senator, ci în cea de cetăţean al judeţului. Am votat pentru o organizare administrativă normală, să rămână judeţul Constanţa. Este un vot eminamente pe o chestiune administrativă şi deloc pe una politică, cetăţenii având la dispoziţie posibilitatea de a alege între menţinerea judeţului sau diluarea lui într-o formaţiune mai mare, în care noi constănţenii să ne pierdem identitatea”, a declarat Haşotti. Deputatul Antonella Marinescu a votat la Colegiul Naţional „Constantin Brătescu” şi a declarat că a votat împotriva desfiinţării judeţului Constanţa. „Nu sunt de acord să facem parte dintr-un judeţ mamut, pentru că noi suntem în această formă încă de pe vremea lui Cuza. Sper ca Băsescu să nu reuşească să facă acest lucru. Cred că votul de la Constanţa va fi un semnal bun pentru întreaga ţară”, a declarat parlamentarul PSD. De dimineaţă şi deputatul PNL Gheorghe Dragomir a votat la Şcoala generală nr. 8. „Eu am votat împotriva desfiinţării judeţului şi cred că acelaşi lucru l-au făcut mai toţi constănţenii, care resping aşa-zisa reformă a lui Traian Băsescu şi Emil Boc”, crede Dragomir.

VOX POPULI - FORMĂ A DEMOCRAŢIEI După amiază şi-a exprimat votul şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. El a venit împreună cu soţia sa la Secţia de Votare nr. 6 amenajată la Şcoala generală „Dan Barbilian”. „Referendumul este cea mai democratică formă a democraţiei prin care cetăţenii judeţului Constanţa hotărăsc desfiinţarea sau nu a judeţului Constanţa. Acest referendum va fi folosit în toate instanţele din România şi Europa pentru a nu se desfiinţa judeţul Constanţa. Referendumul nu este o chestiune pentru Nicuşor Constantinescu sau pentru alt cetăţean. Este un vot istoric care ne angajează pe toţi. E dreptul nostru de a fi judeţul Constanţa. Întreaga ţară este cu ochii pe noi. Am vorbit cu cel puţin 30 de colegi din judeţ de la alte consilii judeţene. Toţi aşteaptă să vadă rezultatul acestui referendum. Este un vot pentru viitorul nostru şi al familiilor noastre. Va fi un puternic semnal pozitiv că, noi, cetăţenii judeţului Constanţa, încă existăm chiar dacă trecem prin atâtea greutăţi”, a declarat preşedintele CJC. La Colegiul Naţional „Mircea Cel Bătrân” a votat şi senatorul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre. „Este o zi în care trebuie să facem cât mai puţină politică pentru că ne pronunţăm asupra unui act administrativ. Referendumul ţine de confortul nostru, al tuturor. Desfiinţarea judeţului ar însemna pentru toţi un efort suplimentar în tot ceea ce implică viaţa noastră socială”, a spus senatorul PSD.