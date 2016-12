Personalităţile distinse de regina Elisabeta ll-a

Ciclistul britanic Bradley Wiggins, jucătorul de tenis Andy Murray, creatoarea de modă Stella McCartney dar şi Cherie Blair, soţia fostului premier Tony Blair, se numără printre personalităţile vieţii publice ce au fost onorate de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în tradiţionala sa listă de Anul Nou. Anul 2012 a reprezentat atingerea unui nou vârf pentru Bradley Wiggins, după victoria istorică din Turul Franţei, aurul obţinut la Jocurile Olimpice organizate la Londra şi alegerea sa drept personalitatea sportivă a anului 2012 într-un clasament realizat de BBC. Bradley Wiggins, de 32 de ani, a devenit, în luna iulie, primul britanic care a câştigat Turul Franţei. Acesta a primit titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, la fel ca şi jucătorul de tenis Andy Murray, câştigător al unei medalii de aur la Jocurile Olimpice, dar şi al primului său turneu de Mare Şlem, US Open.

Peste 1.000 de persoane au fost menţionate de regină, dintre care 47% femei şi 10% sportivi. Printre aceştia şi actorul Ewan McGregor, cântăreaţa Kate Bush şi creatoarea de modă Stella McCartney, fiica legendarului rocker Paul McCartney. Stella McCartney, care a creat uniformele purtate de echipa olimpică a Marii Britanii, a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic. Fizicianul scoţian Peter Higgs, de 83 de ani, cel care i-a dat numele ipoteticului boson Higgs, supranumit şi ”particula lui Dumnezeu”, a primit titlul de Companion of Honor. Ewan McGregor, devenit celebru prin rolul unui anti-erou din filmul ”Trainspotting”, a primit titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic, în timp ce cântăreaţa Kate Bush a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic. Acest tip de onoruri sunt acordate de două ori pe an, de monarhul britanic, o dată cu ocazia Anului Nou şi o dată cu ocazia zilei sale de naştere, în luna iunie. Regina are un cuvânt de spus în alegerea personalităţilor care primesc aceste distincţii, însă majoritatea numelor sunt alese de o serie de comitete guvernamentale, în urma unor sugestii publice. În ordinea descrescătoare a importanţei, aceste titluri sunt Cavaler, Comandor, Ofiţer şi Membru al Ordinului Imperiului Britanic. Personalităţile răsplătite cu distincţia Order of the Companions of Honor, aşa cum este fizicianul Peter Higgs, sunt alese personal de regină.

Ca un semn al distincţiei, cea mai nouă membră a familiei regale britanice, Catherine Middleton, adesea lăudată pentru gustul în materie de îmbrăcăminte şi pentru prestanţă, a fost desemnată de ”Beauty Magazine” cea mai frumoasă femeie a anului 2012, înaintea cântăreţei Nicole Scherzinger. De când este mediatizată, ducesa de Cambridge nu a avut nici măcar o apariţie ratată, fiind un adevărat model pentru tinere. Ea le-a devansat pe cântăreaţa Nicole Scherzinger, pe atleta Jessica Ennis, pe Holly Willoughby, prezentatoare la televiziunea engleză, pe sora ei, Pippa Middleton, pe Cheryl Cole, pe ciclista Victoria Pendelton şi pe Katherine Jenkins, celebră soprană britanică. Este al doilea an consecutiv când ducesa de Cambridge cucereşte acest titlu.