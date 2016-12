Perspective guvernamentale

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat, ieri, că \"sunt şanse ca încrederea în acest Guvern să scadă simţitor\", referindu-se la lipsa investiţiilor şi a stimulării creşterii economice. Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă şi-a pierdut încrederea în Guvern, Iohannis a explicat că, luând în considerare ultimele acţiuni ale Executivului, \"sunt şanse”. \"S-au dat afară 15.000 de profesori fără o analiză, doar aşa... prima şedinţă de Guvern, ţac, dăm afară profesori, pentru că aşa trebuie. În plus, vorbind de un buget care nu arată niciun fel de intenţie de creştere pe investiţii, de creştere a economiei, de stimulare a creşterii, cred că sunt şanse ca încrederea în acest nou Guvern să scadă simţitor\", a declarat Iohannis. El a spus că nu are date macro-economice pentru a evalua posibilitatea României de a înregistra o creştere economică în acest an, precizând că, dacă agenţiile de rating vorbesc despre o eventuală creştere, \"le credem, pentru că de aceea s-au înfiinţat şi dispun de date macro-economice\".