Perspective sumbre pentru economie

ECONOMIA SE STINGE După trei ani de criză, economia României se află în depresie, este „obosită, bolnavă şi dezamăgită” şi, mai mult, se pregăteşte să intre într-un an foarte greu, spune consultantul financiar Ionel Blănculescu. „Supravieţuirea a fost starea definitorie pentru economie, în 2011, iar perspectivele pentru 2012 sunt negative. Dacă ar putea, economia României s-ar sinucide”, comentează Blănculescu, precizând că, din păcate, nu se poate vorbi nici despre măsuri bune pentru economie. „În afara unor efecte sau, în cel mai fericit caz, măsuri adoptate în alţi ani, cum ar fi reducerea inflaţiei, care, paradoxal, se bazează pe un aspect negativ (scăderea dramatică a consumului), sau stabilitatea cursului, în 2011 nu se poate vorbi despre măsuri bune, ci doar despre măsuri luate pentru conservarea principalelor funcţii vitale ale economiei, aflată în plin proces de hibernare”, spune Blănculescu. Mai trist este că 2011 este considerat, mai mult sau mai puţin serios, cel mai bun an din următorii 15, spune Blănculescu: „Sper să nu fie aşa, însă crizele multiple, ce lovesc fără îndurare economia mondială şi în special cea a UE, ne-ar face să dăm crezare unei astfel de aserţiuni. Aş adăuga o altă expresie, a unei personalităţi economice româneşti - economia României se stinge”.

DE CE AVEM NEVOIE Ce măsuri ar trebui adoptate în 2012 dacă vrem să avem totuşi o şansă? Blănculescu spune că, în primul rând, este nevoie ca „inteligenţa economică” să fie readusă la „masa deciziilor”. Cu alte cuvinte, este important ca măsurile economice să fie elaborate, discutate şi aprobate de oameni care ştiu ce fac, nu de „doctorii” din Guvernul Boc. „Ca măsuri efective, statul trebuie să se implice masiv în parteneriate public-private, iar legea trebuie modificată, pentru a determina statul să-şi asume riscuri în afacerile comune. Este nevoie şi de demararea marilor proiecte de investiţii (gen Roşia Montană sau Cuprumin Abrud). Într-un cuvânt, statul trebuie să-şi crească veniturile, întrucât obţinerea de credite va fi afectată profund de criza datoriilor suverane. Nu în ultimul rând, statul trebuie să-şi reducă masiv cheltuielile publice de tip exotic (există mult spaţiu fiscal în această zonă) şi să asocieze evaziunea fiscală cu crima şi să o combată corespunzător”, mai spune Ionel Blănculescu.

ÎN GENUNCHI În concluzie, consultantul financiar admite că 2012 va fi un an în care economia va supravieţui numai dacă Guvernul acţionează eficient şi corect, adaptându-se la noua „realitate fiscală”: „Perspectivele sunt negative. Economia va urma trendul conservator al supravieţuirii, început în 2011, însă în condiţii mult mai dificile. Este însă o economie cernită, în genunchi, fără destin, însă cu o soartă crudă, produsă în special prin contribuţie naţională”.