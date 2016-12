Pescarii din Deltă au scăpat de taxa atestatului de bord!

În ultimele zile, pescarii din judeţul Tulcea şi-au manifestat nemulţumirea în ce priveşte obligativitatea de a plăti foarte multe taxe pentru a-şi putea exercita profesia, una din aceste taxe fiind cea pentru obţinerea certificatului de ambarcaţiune, cunoscută şi sub numele de atestat de bord, prevăzută de un ordin comun al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), Ministerului Transporturilor şi Ministerului Agriculturii. ANPA a anunţat că va modifica aceste ordin, prin care pescarii din Delta Dunării trebuie să plătească circa 1.500 de lei pe an pentru a putea utiliza bărcile în timpul activităţii. „Ordinul acesta comun prevede ca ambarcaţiunile pescăreşti să fie înscrise nu ca ambarcaţiuni de agrement, iar în cazul Deltei a apărut o problemă. Am avut deja discuţii cu autorităţile tulcene pentru a modifica acest ordin, iar pescarii autorizaţi din Delta Dunării să nu mai plătească această taxă\", a declarat preşedintele ANPA, Sorin Mănăilă. Aceasta ar fi o a doua scutire de la plata unei taxe de care ar beneficia pescarii din Delta Dunării în acest an pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii legale, după ce, în urmă cu aproape două luni, Consiliul Judeţean Tulcea a decis ca pescarii să plătească în 2011 doar 50% din taxa de autorizare a activităţii a cărei valoare iniţială a fost stabilită la 2.500 de lei. De altfel, pescarii tulceni s-au arătat nemulţumiţi în repetate rânduri atât din cauza numeroaselor acte pe care trebuie să le poarte la ei pentru a le arăta autorităţilor care îi controlează, cât şi din cauza sumelor mari pe care trebuie să le plătească statului.