Pesediștii s-au săturat de ordinele americanilor

09:14:48 / 01 Septembrie 2017

MARE INGRIJORARE MARE

Dragnea este ingrijorat , Este o stare normala daca tinem seama ca el a ajuns vataful Romaniei cu ajutorul votului prostimii , vot pe care-l evoca si cand merge la toaleta . Daca citesti in graba declaratia lui , esti tentat sa-i acorzi oarecare dreptate , avand in vedere ca Dragnea este cel mai patriot , cel mai mare politicianist din toate timpurile , intelept ca Socrate si curajos ca Mihai Voda , fara sa mai amintim ca este si cetatean , dar mai ales deputat - presedinte de partid si de Camera . El este gata sa se bata cu SUA , care de la o vreme sunt deranjate de mirosul activitatilor Marelui Partid PSD . Imperialistii au indrazneala sa interzica dezbaterile care au loc permanent in Romania , stat in care PSD nu face nicio miscare fara aprobarea poporului , si asta dupa indelungate dezbateri si analize stiintifice conduse de catre cei mai luminati si competenti ministri . Ne inspaimantam la gandul ca ambasadorii se vantura prin ministere incercand sa corupa pe cei mai cinstiti din lume ministri , ministri adjuncti si directori generali ca sa le aprobe sa construiasca in Romania cele mai moderne autostrazi , scoli , spitale si inchisori . Si Dragnea are dreptate . Niciun ambasador , mai ales cel al SUA n-a venit cu o propunere referitoare la reopartizarea pepenilor de la Dabuleni in toata Romania , asa cum de ex. a intentionast s-o faca Basescu . Ne linisteste asigurarea data de Dragnea ca balotul cu maculatura privind reforma ( a se citi lichidarea ) Justitiei , va fi transfportat in Parlament unde fiecare fila va fi folosita corespunzator , cu conditia ca hartia sa nu fie prea groasa si sa nu zgarie .