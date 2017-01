Peste 1 milion de români vor locuinţe noi pînă în 2013

Băncile pentru locuinţe din România se bat pe o piaţă potenţială de 2,2 milioane clienţi, care reprezintă 70% din persoanele care se declară interesate de un credit pentru locuinţă. Un studiu realizat de BCR Banca pentru Locuinţe arată că 3,2 milioane de persoane sînt interesate de sistemul economisire-creditare specific băncilor de locuinţe. Produsele de economisire-creditare sînt orientate exclusiv spre îmbunătăţirea situaţiei locative (fie achiziţie de locuinţă, fie renovare). În acest sens, cei care Încheie contracte de economisire-creditare trebuie să economisească o perioadă de timp, după care pot obţine credite cu dobînzi fixe pe toată perioada creditului, mult sub nivelul pieţei, de 6% pe an. Pe toată perioada de economisire, clienţii primesc la soldul economisit o primă de stat, care în prezent este de 15% pe an, dar nu mai mult de 150 de euro, şi o dobîndă de 3% oferită de bancă. Potenţialul financiar al pieţei creditului locativ se ridică astfel la 1,5 miliarde euro pe an, estimează specialiştii studiului. Sondarea pieţei indică faptul că sînt cam 600.000 de persoane care vor să achiziţioneze o locuinţă nouă pînă în anul 2010, şi tot atîţia cu această intenţie pe termen mai lung, de pînă la cinci ani (2013). De asemenea, 60% din români vor să-şi repare locuinţele în următorii doi ani, iar diferenţa de 40% vor să realizeze acest lucru în următorii cinci ani. Studiul BCR mai arată că piaţa românească de profil este încă la început, cu aproximativ 150.000 de contracte semnate. Pe piaţa românească de profil activează în prezent trei bănci: BCR Banca pentru Locuinţe (din această lună), Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (din mai 2004) şi HVB Banca pentru Locuinţe (din iulie 2005).