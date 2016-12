Peste 10 mii de credincioși, în pelerinaj la Peștera Sfântului Apostol Andrei

Ca în fiecare an, pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sântului Apostol Andrei, credincioșii se adună în număr mare la Peștera Sfântului. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, peste 10.000 de credincioși nu s-au speriat de gerul de afară (temperatura maximă anunțată de meteorologi fiind de 3 grade C), și au mers și în acest an, în pelerinaj la Peștera Sfântului, loc în care tradiția ne spune că apostolul lui Hristos s-a adăpostit în perioada în care a propovăduit creștinismul în Scitia Minor. Hramul Mănăstirii din sudul Dobrogei a fost marcat și de prezența unui sobor de ierarhi din România și din străinatate, care, alături de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au oficiat Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în curtea mănăstirii.

Prăznuit în fiecare an la 30 noiembrie, creştinătorul românilor se bucură de o evlavie deosebită în rândul credincioşilor. Istoriografia, bazată pe izvoare literare, arată că, după tragerea la sorţi, Sfântul Apostol Andrei a primit misiunea de a predica Evanghelia Mântuitorului Hristos în ţinuturile Traciei, Macedoniei şi Sciţiei Minor, adică Dobrogea de astăzi, în cetăţile Tomis, Callatis şi Histria, și de aceea el este cunoscut drept apostolul românilor. Conform istoricilor bisericeşti, Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat în cetatea Patras din Grecia de astăzi, prin răstignire cu capul în jos pe o cruce în formă de X, numită Crucea Sfântului Andrei. Peste 700.000 de români îşi serbează onomastica pe 30 de noiembrie, de Sfântul Andrei.