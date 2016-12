Peste 100 de documentare înscrise deja la Oscar 2016

124 de filme documentare s-au înscris pentru a fi incluse pe lista scurtă şi, mai apoi, între nominalizările pentru un premiu Oscar, la cea de-a 88-a ediţie, care va avea loc pe 28 februarie 2016, informează screendaily.com. Printre producţii se află "Cartel Land", de Matthew Heineman, "He Named Me Malala", de Davis Guggenheim, "Amy", de Asif Kapadia, "Janis: Little Girl Blue", de Amy Berg, "Cobain: Montage Of Heck", de Brett Morgen, "Sherpa", de Jennifer Peedom, "Where To Invade Next", de Michael Moore, "Winter On Fire", de Evgeny Afineevsky, "The Wolfpack", de Crystal Moselle, "The Pearl Button", de Patricio Guzmán, "Hitchcock/Truffaut", de Kent Jones, şi "A Sinner In Mecca", de Parvez Sharma.

O listă scurtă de 15 titluri va fi anunţată de Academia de film americană în luna decembrie, iar pe 14 ianuarie 2016 vor fi făcute publice numele celor cinci producţii nominalizate pentru un premiu Oscar, ceremonia urmând să aibă loc pe 28 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood. La cea de-a 87-a ediţie a premiilor Oscar, lungmetrajul documentar "CitizenFour", de Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy şi Dirk Wilutzky, a fost desemnat câştigător. Filmul spune povestea lui Edward Snowden după ce, în 2013, acesta a publicat mii de documente clasificate aparţinând Agenţiei Naţionale pentru Securitate a Statelor Unite.