Una dintre problemele majore de sănătate publică din România este tuberculoza. Anual, peste 1.000 de români mor din cauza tuberculozei, cei mai expuşi fiind cei care provin din zonele rurale, cei cu o situaţie economică precară şi persoanele fără adăpost. România raportează aproximativ 13.000 de cazuri noi de tuberculoză în fiecare an. O parte dintre provocările cu care pacienţii şi potenţialii pacienţi se confruntă sunt legate de lipsa testelor rapide pentru tuberculoza multidrog rezistentă (TB MDR), care să asigure un diagnostic corect şi rapid, sau de spitalizarea îndelungată, care ar putea fi înlocuită de tratamentul sub observație în ambulatoriu, care are implicaţii asupra vieţii lor sociale mult mai mici faţă de momentul actual. Sistemul sanitar nu deţine suficient personal nou, format în domeniul tratării tuberculozei. Persoanele calificate din prezent devin vârstnice şi nu sunt înlocuite, nu există epidemiologi special instruiţi, capabili să realizeze sau să conducă activităţi importante de cercetare asupra tendinţelor bolii sau să conducă investigaţii în focar. Din cauza numărului redus de laboratoare, volumul mare de muncă este o piedică în asigurarea calităţii diagnosticului. Deşi supravegherea este un element fundamental al acestor programe, în România nu au mai existat actualizări ale programului de gestionare a bazei de date din anul 2006. Cu toate că diagnosticarea şi tratarea tuberculozei sunt gratuite, medicamentele şi testele de diagnostic auxiliare pot fi achiziţionate doar printr-un sistem de co-plată, descurajând astfel persoanele care solicită asistenţă şi care nu ştiu dacă suferă de tuberculoză. De asemenea, în cazul începerii tratamentului, medicamentele pentru gestionarea reacţiilor adverse sunt decontate de stat, însă devin responsabilitatea pacientului în faza ambulatorie de tratament. Preţul medicamentelor pentru tuberculoza sensibilă se ridică la 100 de dolari pe caz, iar durata întregului tratament este de şase luni, adăugându-se alte opt luni, uneori chiar mai multe, la cazurile de retratament. Tratamentul incorect sau incomplet al tuberculozei sensibile poate duce la apariția tuberculozei multidrog rezistente, care în lipsa unui tratament adecvat duce la decesul pacientului. Costurile medicaţiei pentru un pacient cu TB MDR sunt cuprinse între 1.800 şi 13.600 de euro. Astăzi se desfășoară, în București, conferinţa ”România respiră sănătos... fără tuberculoză”, din seria ”Mediafax Talks Health Conferences”.