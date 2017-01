Peste 10.000 de spectatori la show-ul romantic al lui Julio Iglesias

Julio Iglesias şi-a încheiat, sîmbătă noapte, turneul de promovare a ultimului său album, „Romantic Classics”, susţinut în România, pe scena amenajată în Portul Constanţa, în prezenţa a peste 10.000 de spectatori. Celebrul cîntăreţ spaniol a urcat pe scenă puţin peste ora 22.00, însă iubitorii muzicii romantice de calitate, care îşi cumpăraseră bilete pentru concertul extraordinar din Portul Tomis, începuseră să se adune în locaţia special amenajată pentru acest eveniment încă de la ora 19.00. Julio Iglesias a fost ascultat nu doar de miile de spectatori, plătitori de bilete, ci şi de sutele de turişti care s-au oprit în parcul din apropiere şi în faţa Cazinoului sau pe faleza care duce spre portul turistic Tomis. De asemenea, în primele rînduri s-au aflat oficialităţile, printre care primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre. În plus, printre spectatori s-au mai numărat şi ministrul afacerilor externe, Adrian Cioroianu, însoţit de iubita sa, soprana Alexandra Coman, fratele preşedintelui Traian Băsescu şi cumnata, dar şi fiica cea mare a preşedintelui, Ioana.

Intrarea artistului pe scenă, aşteptată cu nerăbdare de publicul de toate vîrstele - care s-a declarat mulţumit de cadrul romantic de desfăşurare a concertului, în imediata apropiere a mării -, a fost prefaţată de un intro instrumental. Iglesias, care făcuse o repetiţie pe timpul zilei, a cîntat, timp de aproape două ore, melodia de deschidere a concertului fiind inclusă pe noul său album, „Romantic Classics”. În continuare, artistul a alternat hiturile carierei sale cu piese noi şi momentele muzicale cu cele în care le-a vorbit spectatorilor, în limba engleză, despre prima sa vizită în România, în urmă cu 30 de ani, mărturisind cît de mult a început să îi placă la Constanţa.

Cel mai bun concert susţinut de Julio Iglesias în România a fost cel de la Constanţa

Publicul a savurat melodiile interpretate excepţional de marele artist, din repertoriul concertului făcînd parte piese ca „Te vas”, „Manuela”, „Nathalie”, „Aqua dulce, aqua sara”. Celebrul cîntăreţ a pregătit audienţei şi cîteva surprize, cum ar fi cuplul de dansatori care a animat atmosfera cu două numere de tango, duetul cu una dintre vocalistele sale, una dintre piesele lui Elvis Presley, „Can’t Help Falling in Love”, interpretată în stilul... Julio Iglesias, dar şi o piesă cîntată în româneşte, „Să-mi cînţi, cobzar”. Publicul, din generaţii diferite, de la copii şi tineri, pînă la cupluri de vîrstnici, au însoţit piesele cu aplauze ritmate, ridicîndu-se în picioare, cîntînd şi dansînd. Rămînînd acelaşi mare... cuceritor, Iglesias a îndemnat miile de spectatori să se lase în voia muzicii şi a dragostei: „Constănţeni, mergeţi acasă şi faceţi dragoste în... poziţia verticală, preferata mea!”. „Îmi place Julio, melodiile lui sînt de pe vremea noastră, ascult Iglesias de cînd eram tînără”, a spus una dintre spectatoarele entuziaste, Venturia M. din Constanţa, în vîrstă de 75 de ani. „Am venit tocmai de la Braşov, special pentru acest concert, pentru că este cîntăreţul meu preferat. Nu aş putea spune că am o melodie preferată, îmi plac toate, poate Aqua dulce, aqua sara. Îl ascult pe Julio Iglesias de foarte mulţi ani, de cînd mă ştiu. Îmi pare rău că nu a venit să cînte la Braşov, dar dacă va reveni în ţară, mă voi duce la concertele sale din nou”, a mărturisit o altă spectatoare, Adriana Boiţă din Braşov, de 60 de ani. „Aşa cum a spus şi artistul, acesta a fost cel mai bun concert al său din România. Am vorbit cu cîţiva oameni, fani adevăraţi, care au fost la toate concertele din ţară şi mi-au spus că a fost cel mai bun spectacol din cele susţinute de Julio Iglesias în România ”, a declarat Cristian Zgabercea, directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa. Referitor la concertul lui Julio Iglesias la malul mării, primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a concluzionat: „A fost în regulă. Nu mi-a plăcut foarte tare sunetul, dar concertul şi cîntăreţul da, pentru că se vede că lucrul acesta îl face de-o viaţă”.

Peste 70 de jandarmi, împreună cu poliţişti, au asigurat măsurile de ordine publică. Concertul a fost organizat cu sprijinul Primăriei municipiului Constanţa. Iglesias a spus că-şi doreşte să revină în România pentru concerte, în septembrie, şi în alte oraşe din ţară.