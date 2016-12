Peste 100.000 de bolnavi în programe de terapie, infarct şi AVC din 145 de spitale

09:03:10 / 01 Aprilie 2015

De la un cardiac

Suntbolnav cardiac am fost internat de 2 ori la clinica de cardiologie din spitalul judetean mi sa recomandat sa fac analiza coronariana dar aceasta analiza aici se face numai de o firma privata din Timisoara contra cost de 2000 lei nu am bani astia si in cazul meu sunt multi alti bolnavi Ce putem face in cazul nostru mai ales ca aceasta firma nu are contract cu casa de sanatate.Am inceput sa strangem semnaturi si sa ne adresam M S in acest caz Nu se poate ca un unul dintre cele mai mari orase ale tari sa nu rezolve aceste cazuri,decat cu bani ches si numai cu firme private Ministrul sanatati vorbeste si de stenduri montate gratis la noi tot aceasta firma le monteaza cu 8000lei ches.Rugam pe aceasta cale conduceri spitalului judetean sa ne raspunda ce avem noi cardiaci de facut daca la noi nu se poate sa ne programeze in alte orase unde se poate acest lucru si a intrat in acest program alMS