Peste 11.000 de kilograme de articole pirotehnice, confiscate de autorități

Polițiștii au confiscat, la nivel național, peste 11.000 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare totală de aproximativ 300.000 de lei, în cadrul acțiunii "Foc de artificii". "Sunt produse nepericuloase - vulcani, artificii de tort, artificii simple - ce pot fi utilizate de publicul larg, ele având un nivel de zgomot redus, dar sunt și cele periculoase din clasele F2, F3 și F4 - bateriile, petardele, rachetele - care ar trebui utilizate numai de pirotehnicieni autorizați. Conform Legii 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive, orice operațiune cu articole pirotehnice fără drept constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la trei luni la un an", a declarat cms. Adrian Aldea, din cadrul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a Poliției Române. Articolele permise se cumpără doar de la societăți care au autorizații eliberate de Inspectoratul Teritorial de Muncă și de Poliția Română. "Dacă articolele pirotehnice se găsesc pe piață, recomand să se anunțe imediat organele de poliție întrucât deținerea și comercializarea lor este infracțiune în baza Legii 126. Ele vin în mare parte din țări precum China și sunt aduse an de an, mai sunt și din stocul anilor trecuți", a completat reprezentantul IGPR. Adrian Aldea a afirmat că, până în prezent, au fost desfășurate peste 2.000 de controale în piețe, complexe comerciale și la alte obiective, în urma cărora au fost constatate 334 de infracțiuni, pentru care sunt cercetate 354 de persoane. "Totodată, au fost aplicate și 55 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 42.000 lei", a adăugat comisarul.