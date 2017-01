Peste 120 de dosare pentru actualizarea listei compensatelor

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a primit peste 120 de dosare pentru actualizarea listei de medicamente compensate şi gratuite, a declarat vineri, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, precizând că cererile vizează afecţiuni diverse. ”Procesul pentru evaluarea dosarelor continuă aşa cum am planificat. Am avut chiar la începutul săptămânii o discuţie cu reprezentanţii ANMDM şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe tema actualizării listei”, a spus Bănicioiu.

Ministrul a precizat că, în paralel, are loc evaluarea pentru excluderea unor medicamente de pe lista de compensate şi gratuite. ”Aşa cum am spus, din acest an, în premieră, lista medicamentelor va rămâne deschisă, astfel încât vom putea introduce oricând medicamente noi şi, totodată, vom putea exclude acele produse care nu îşi mai dovedesc eficacitatea”, a spus Bănicioiu. Preşedintele ANMDM, Marius Savu, a declarat, la rândul său, că un sfert dintre dosare sunt pentru patologia oncologică, dar există şi dosare pentru tratamentul hepatitei şi poliartritei reumatoide.