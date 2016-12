Peste 12.000 de români merg în vacanţe la mare în străinătate mai ieftine de 100 de euro

Mai mult de 12.000 de români merg în vacanţe cu autocarul în străinătate, în general în extrasezon, pentru care plătesc sub 100 de euro, iar cererea pentru acest segment este de zece ori mai mare decât oferta, a declarat Teodor Călimănescu, acţionar al agenţiei Europa Travel. "Peste 12.000 de români pleacă anual în astfel de vacanţe, în principal în Grecia, Turcia şi Bulgaria, iar preţul include transportul cu autocarul şi cazarea pentru o săptămână la un hotel de două stele sau la o vilă", a explicat reprezentantul Europa Travel, agenţie specializată în vacanţe low cost. El a afirmat că preţurile mici nu reflectă în mod special gradul scăzut de confort, ci nivelul serviciilor şi, mai ales, perioada. Cele mai ieftine vacanţe sunt în luna mai şi sfârşitul lunii septembrie. "Din păcate, oferta pentru aceste locuri este limitată la 10-12.000 de locuri pe an, pentru că cererea pentru astfel de vacanţe este de zece ori mai mare. Turiştii care caută vacanţe sub 100 de euro sunt studenţi, pensionari sau angajaţi cu venituri medii. Există o categorie de turişti care plătesc puţin pentru cazare, dar cheltuiesc pe excursii, mese, plimbări şi suveniruri", a spus Călimănescu. Acesta a explicat că agenţiile nu câştigă, în cazul acestor oferte, din preţurile pachetelor, cât mai ales din comisioanele pentru extraopţiunile turistului la faţa locului. "Dacă un turist merge cu 100 de euro în Thasos în luna mai cu noi, eu, ca agenţie, am comision din tot ce face el acolo, adică din excursii, croazieră, seară grecească etc. Dacă toate acestea costă 300 de euro, eu mai câştig încă 30 de euro de la fiecare turist", a mai spus el.