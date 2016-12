Peste 12.000 de turişti la mare, în weekend-ul trecut

Vremea frumoasă de la sfârşitul de săptămână a adus din nou turişti de weekend pe litoral, care au venit să se bronzeze şi să se distreze în staţiunile din zonă. Cum era de aşteptat, cei mai mulţi au ales Mamaia ca loc de relaxare şi distracţie, aşa că plajele, terasele şi restaurantele au fost pline de turişti şi constănţeni. “Am venit sâmbătă dimineaţa şi vom pleca duminică seara, pentru că de luni ne întoarcem la serviciu. Am văzut că vremea e frumoasă, aşa că am dat căldura din Bucureşti pe briza de la mare. Şi am încercat şi apa mării”, a spus Alexandra, o turistă din Bucureşti. Hotelierii din Mamaia apreciază că sezonul acesta va fi mai bun decât anul trecut, asta şi pentru că vremea ţine cu ei. “Anul trecut, în fiecare weekend era frig. Acum, vineri a fost mai răcoare şi acolo am pierdut o parte din turişti, pentru că noi aşteptam cazări încă de vineri seara. Dar, chiar dacă nu au venit de vineri, sâmbătă am avut turişti atât cu rezervări, dar mai ales la liber”, a precizat preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. El a adăugat că, în hotelul pe care îl deţine în staţiunea Mamaia, gradul de ocupare din weekend-ul trecut a fost de 60 - 70%, în timp ce, la Eforie Nord, 40 - 50% din capacitatea hotelului său a fost ocupată de turişti în noaptea de sâmbătă. Din estimările asociaţiei pe care o conduce, aproximativ 12 - 13.000 de turişti au petrecut în staţiunea Mamaia şi alte câteva mii în sudul litoralului. O cifră bună, consideră Bucovală, care subliniază că în perioada aceasta, în care elevii sunt încă la şcoală şi urmează şi cele mai importante examene naţionale, familiile nu se gândesc încă la vacanţă, aşa că staţiunile se vor umple după 19 iunie. El a precizat că doreşte să existe un sprijin reciproc între industrii şi va cere în Parlament ca şcoala să se încheie mai devreme, la sfârşitul lunii mai, pentru a încuraja turismul românesc. “În iunie, copiii sunt agitaţi, e cald, nu se mai pot concentra la fel de bine aşa, că şcoala în iunie devine un chin pentru ei. Ar fi bine să încurajăm industria şi să rezolvăm şi această problemă”, a spus Bucovală.