Peste 12.700 de comercianţi s-au înmatriculat în aprilie

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a anunţat că în luna aprilie, faţă de martie, s-au înmatriculat cu 20% mai mulţi comercianţi, adică 12.717. Reprezentanţii instituţiei spun că dintre aceştia cei mai mult s-au înregistrat în agricultură, vânătoare şi servicii conexe (2.297), comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor (2.216), în comerţul cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete (899 comercianţi). Per total, potrivit datelor instituţiei, de la începutul acestui an şi până la finalul lunii aprilie, la Registrul Comerţului s-au înregistrat 42.752 comercianţi. (A.M.)