Peste 1.300 de turiști străini în Portul Constanța. Cum au fost întâmpinați oaspeții

12:41:59 / 07 Mai 2016

Turism

Daca ii duceti sa viziteze obiective din tara este bine ... fata de cei care vor sa mearga in oras sa il viziteze imi cer scuze pentru ce vor gasi ... iar daca va vine ideea nebuneasca de a merge pe jos pe drumul dintre Terminal si Poarta 1, aveti mare grija sa nu va treziti cu un bolovan in cap, avand in vedere starea deplorabila in care se afla zidul care margineste acest drum de acces