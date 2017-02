Peste 13.000 de dosare soluționate de DIICOT în 2016

În decursul anului 2016, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au soluționat 13.168 de dosare, în creștere cu 12,53% față de 2015. În intervalul amintit, aceștia au întocmit 1.485 de rechizitorii, în creștere cu 28,46% față de anul anterior, un număr de 3.866 de inculpați fiind trimiși în judecată, conform bilanțului acestei instituții. Numărul dosarelor rămase nesoluționate la finele anului 2016 a fost de 12.489, în creștere cu 20,98% față de acceași perioadă din 2015, când au rămas nesoluționate 10.323 de dosare. Anul trecut, în cauzele instrumentate de procurorii DIICOT au fost cercetate 15.279 de persoane, comparativ cu 2015, când au fost cercetate 17.291 de persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 11,64%. De asemenea, în anul 2016 au fost întocmite 1.485 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, în creștere cu 28,46% față de anul anterior, când au fost întocmite 1.156 de rechizitorii.

Media dosarelor soluționate per procuror cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției a crescut de la 4,51 cauze per procuror în 2015 la 6,08 cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere de 34,81% anul trecut. În 2016, au fost trimiși în judecată 3.866 de inculpați față de anul 2015, când au fost trimiși în judecată 3.892 de inculpați, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,67%. Potrivit raportului de activitate al DIICOT, în 2016, numărul cauzelor de soluționat la această structură de parchet a fost de 25.657, din care 15.334 cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de 22.025 cauze în 2015, din care 13.133 cauze nou înregistrate în 2015. Se constată astfel, în 2016, un plus de 3.632 de cauze de soluționat, creștere cu 16,49%, și un plus de 2.201 cauze nou înregistrate, creștere cu 16,76%, față de anul 2015. Media dosarelor de soluționat per procuror a fost de 86,03 în 2015, față de 105,15 per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu 22,22% în 2016.

DIICOT a înregistrat în 2016, în dosarele pe care le-a instrumentat, o scădere a numărului inculpaților achitați de instanțele de judecată. Astfel, în 2016, în 34 de cauze au fost achitați definitiv 69 de inculpați, față de 38 de cauze în care au fost achitați definitiv 121 de inculpați în anul 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu 10,52% a numărului cauzelor și cu 42,97% a numărului inculpaților achitați definitiv. În anul 2016, în cauzele instrumentate de DIICOT s-a dispus restituirea definitivă în șase cauze, privind 46 de inculpați, în timp ce în 2015 restituirea definitivă s-a dispus în 12 cauze, privind 79 de inculpați, ceea reprezintă o scădere cu 50% privind cauzele restituite și cu 41,77% raportat la numărul inculpaților din aceste cauze.

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii dispuse în cursul anului 2016 de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost de 4.216.910.789 lei, se arată în raportul de activitate al DIICOT, publicat joi pe site-ul instituției.