Peste 1,4 milioane de români şi-a portat numărul de telefon din 2008 până azi

Peste 1,4 milioane de numere de telefon au fost portate din octombrie 2008 până la finele lunii iunie a acestui an, cele mai multe, 70%, fiind pe segmentul telefoniei mobile, potrivit datelor anunţate de autoritatea de reglementare în telecom (ANCOM). „În prima jumătate a anului 2014, utilizatorii români au portat 202.778 de numere de telefon, depăşindu-se astfel pragul de 1,4 milioane de numere portate de la lansarea serviciului, în octombrie 2008. Conform statisticii ANCOM, cel mai des îşi portează numărul utilizatorii de servicii de telefonie mobilă, portările pe acest segment reprezentând 70% din totalul de 1.410.203 numere portate de la lansarea serviciului de portabilitate. În primele şase luni ale anului curent, cele mai numeroase portări s-au înregistrat în luna iunie (44.658 de portări), în timp ce media pentru această jumătate de an a fost de 33.796 de portări pe lună", arată ANCOM într-un comunicat. Portabilitatea oferă utilizatorilor de telefonie libertate deplină de alegere, pentru că permite păstrarea numărul de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie. De la data lansării acestui serviciu în România, 21 octombrie 2008, românii care au ales un alt operator, dar şi-au păstrat numărul de telefon au fost tot mai numeroşi an de an. Datele autorităţii arată că, în intervalul octombrie 2008 - iunie 2014, cele mai multe numere de telefonie mobilă au fost portate către Vodafone - 332.922, urmat de Orange - 314.508, Cosmote - 290.448 şi RCS&RDS - 45.584.