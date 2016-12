Peste 1.400 de angajatori la Bursa generală a locurilor de muncă

Din datele existente la 23 aprilie privind organizarea şi pregătirea Bursei Generale a Locurilor de Muncă, la nivel naţional şi-au anunţat participarea 1.441 de agenţi economici, iar numărul locurilor de muncă oferite este de 13.199, din care 976 pentru persoanele cu studii superioare (de lungă şi scurtă durată). Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii superioare sunt: inginer (diferite ramuri de activitate) - 384 locuri de muncă, director - 21 locuri de muncă etc. Persoanelor fără studii superioare le sunt oferite locuri de muncă care provin, în principal, din următoarele ramuri de activitate: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte - 2.133 locuri de muncă, construcţii de clădiri - 1.499 locuri de muncă, comerţ cu amănuntul – 753 locuri de muncă, activităţi de investigaţii şi protecţie – 587 locuri de muncă etc. Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele fără studii superioare sunt: confecţioner îmbrăcăminte - 1.610 locuri, agent pază şi ordine - 597 locuri, operator confecţioner îmbrăcăminte - 442 locuri, agent asigurare - 387 locuri, lucrător comercial - 356 locuri, zidar - 337 locuri, dulgher - 298 locuri etc. La Constanţa, bursa generală a locurilor de muncă va avea loc pe 27 aprilie, ora 10.00, la Universitatea „Ovidius”.