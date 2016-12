Peste 145 de milioane de americani, așteptați la vot pentru alegeri prezidențiale și legislative

Peste 145 de milioane de americani înscriși pe listele de votanți sunt așteptați marți să aleagă cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, dar și noii membri ai Camerei Reprezentanților și o treime din Senat, informează site-ul cotidianului The Washington Post.

Mai mult de 218 milioane de americani sunt eligibili să voteze în cadrul alegerilor, însă doar aproximativ 145 de milioane s-au înscris pe listele de votanți. Prezența de vot la alegerile prezidențiale din anul 2012 s-a situat la 61.8%.

Din totalul alegătorilor înscriși, peste 41 de milioane deja și-au exercitat votul anticipat, în săptămânile precedente zilei alegerilor.

Pe lângă președinte, alegătorii urmează să aleagă și pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților, unde Partidul Republican dețin controlul încă din 2010, având 247 reprezentanți, față de cei 188 ai Partidului Democrat. Pentru a câștiga majoritatea, democrații ar trebui să obțină 30 de noi mandate, informează site-ul postului CNN.

Senatul este acum controlat de republicani, însă situația s-ar putea schimba după alegeri, când urmează să fie aleși 34 de noi senatori. Pentru a obține majoritatea, democrații au nevoie de patru noi senatori, în cazul în care Hillary Clinton câștigă alegerile prezidențiale, pentru că vicepreședintele este automat un membru al Senatului.

În plus, în nouă state, alegătorii se vor exprima pentru liberalizarea legislației privind consumul de marijuana, iar locuitorii din statul american California își vor spune părerea în legătură cu o propunere privind folosirea prezervativelor și a „altor măsuri de protecție” în timpul realizării filmelor pentru adulți.

În ultima zi de campanie, atât Hillary Clinton, cât și Donald Trump au participat la o serie de mitinguri electorale în Carolina de Nord, Pennsylvania și Michigan, considerate state cheie pentru câștigarea alegerilor prezidențiale.

Aproximativ 33.000 de oameni au participat luni noapte la cel mai mare miting electoral al campaniei lui Hillary Clinton, ce a avut loc în Philadelphia. La acest eveniment au fost prezenți Barack Obama și Prima Doamnă Michelle Obama, dar și artiștii Bruce Springsteen și Jon Bon Jovi, scrie Reuters online.

"America a ajuns la momentul de reflecţie. Trebuie să vindecăm această ţară", a declarat Hillary Clinton luni, cu o zi înaintea scrutinul prezidenţial.

La rândul său, Donald Trump a declarat în Florida că eventuala sa victorie va marca "sfârşitul sistemului corupt" de la Washington.

"Hillary Clinton este atât de falsă. Ne-am săturat să fim conduşi de oameni proşti", a afirmat Trump, potrivit agenţiei Reuters, la un eveniment electoral desfăşurat în Sarasota (Florida).

Agenția de știri The Associated Press estimează că numărul voturilor anticipate va depăși 50 milioane, ajugând să reprezinte aproape 40% din totalul voturilor exprimate. În urmă cu patru ani, au fost înregistrate 46,2 milioane de voturi anticipate, reprezentând 35% din totalul voturilor exprimate în cadrul alegerilor prezidențiale din acel an.

Cele mai recente sondaje de opinie publicate de Fox News şi ABC/Washington Post arată că Hillary Clinton ar avea un avans de 4% în faţa lui Donald Trump în preferinţele de vot, dar media din ultimele şapte zile efectuată de Institutul Real Clear Politics îi oferă un avantaj de doar 2%.

Hillary Clinton are 90% șanse să câștige alegerile prezidențiale din Statele Unite, se estimează în proiectul States of the Nation derulat de Reuters/Ipsos.