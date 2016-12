Peste 15% din locurile grădiniţelor constănţene, ocupate

Gata cu haosul care se instala în grădiniţe în momentul în care începeau înscrierile! Inspectorii şcolari de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa spun că acei ani sunt istorie şi nu se vor mai forma cozi în faţa unităţilor de învăţământ. Acum sunt suficiente locuri în unităţile preşcolare astfel încât să fie acoperite toate cererile depuse de părinţi. În prima etapă, destinată reînscrierii preşcolarilor care frecventau deja o unitate de învăţământ, desfăşurată în perioada 13 - 24 mai, s-au ocupat aprox. 3.000 de locuri, din totalul de aproape 19.600 de locuri care erau disponibile în toate unităţile preprimare din judeţul Constanţa. Dintre acestea, mai mult de 13.000 locuri sunt pentru grădiniţele cu orar normal, adică de la 8.00 la 12.00, iar aprox. 6.500 sunt pentru programul prelungit, însemnând de la 8.00 până la 17.00 sau chiar mai târziu, în funcţie de programul de lucru al fiecărei grădiniţe. Inspectorul de specialitate în învăţământul preprimar din cadrul ISJ Constanţa, prof. Irinela Nicolae, a declarat că, în perioada de reînscriere, cele mai multe locuri care s-au ocupat au fost pentru unităţile cu program prelungit, pentru că aceasta rămâne eterna problemă a părinţilor cu un program foarte încărcat.

30 DE GRUPE ÎN PLUS Înscrierile în grădiniţă se fac întâi pentru grupele mari şi apoi pentru cele mici. Astfel, copiii de trei ani riscă să rămână pe dinafară. Din acest motiv, în acest an au fost suplimentate locurile. Mai sunt părinţi care vor să-şi înscrie copiii de doi ani în grădiniţă, dar inspectorii spun că normele în vigoare nu permit ca ei să vină în grădiniţă la o vârstă atât de fragedă, astfel că îi îndrumă către creşe. „În fiecare an cererile părinţilor sunt multe. Nu vrem să rămână niciun copil pe dinafară şi de aceea ne-am luat măsuri de precauţie. Faţă de anul trecut, acum avem 30 de grupe în plus, însemnând 300 de locuri, cele mai multe pentru unităţile cu program prelungit pentru că acolo sunt cele mai multe solicitări. Noi am discutat şi cu reprezentanţii creşelor şi sunt locuri vacante şi pentru copiii de doi ani”, a declarat prof. Nicolae. În plus, în momentul în care s-au suplimentat locurile, după discuţii cu directorii unităţilor şcolare şi din experienţa acumulată, s-a estimat şi numărul de copii născuţi astfel încât să se acopere solicitările. Pentru anul şcolar viitor, se vor adăuga şi posturi de cadre didactice. Luând în considerare că într-o unitate preprimară cu program normal este nevoie de un singur cadru didactic, iar într-o unitate cu program prelungit sunt necesare două cadre didactice, inspectorul de specialitate al ISJ apreciază că este nevoie de aprox. 50 de posturi pentru locurile deja suplimentate. Cele mai solicitate unităţi preprimare rămân grădiniţele „Mugurel”, „Amicii” şi „Turtă Dulce” din zona Tomis Nord. Totodată, prof. Nicolae spune că şi grădiniţele din zona Faleză Nord sunt la fel de căutate de părinţi cu prichindei.

PĂRINŢI MULŢUMIŢI Vestea că sunt mai multe locuri în grădiniţe încurajează părinţii de prichindei. Vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiei de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar (FNAP - IP), Adrian Topor, spune că un rol important l-a avut şi înfiinţarea clasei pregătitoare, pentru că a determinat o detensionare a situaţiei în momentul înscrierilor. „Părinţii sunt mulţumiţi că s-au suplimentat locurile, asta înseamnă că ei au mai multe variante pentru încadrarea în grădiniţe”, a declarat Topor.

ÎNSCRIERI PENTRU NOU VENIŢI Înscrierile se derulează până în 28 iunie. Deocamdată nu există o statistică cu solicitările primite, dar inspectorii ISJ spun, din experienţa lor, că părinţii care vor să-şi înscrie copiii la grădiniţele cu orar normal nu se grăbesc pentru că ştiu că sunt suficiente locuri. „În cazul în care nu se ocupă toate locurile din grădiniţe până în 28 iunie, programul de înscriere se poate prelungi, după caz, până în 15 septembrie”, a spus prof. Irinela Nicolae.