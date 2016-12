Peste 150 de persoane cu risc mare de îmbolnăvire vor fi vaccinate

În săptămîna 27-30 aprilie, Ministerul Sănătăţii (MS) organizează acţiuni cuprinse în programul european cunoscut sub numele “Săptămîna Europeană a Vaccinării”, care are ca mesaj “Să prevenim, să protejăm şi să vaccinăm”. Şi la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa se vor organiza o serie de acţivităţi. Directorul adjunct al DSPJ, dr. Mihaela Dinisov, a declarat că debutul campaniei îl constituie organizarea unei conferinţe de presă, apoi se va trece la postarea materialelor care vor oferi informaţii de interes public privind importanţa şi rolul imunizărilor în sănătatea publică, pe site-ul www.dspct.ro. “Echipe ale DSPJ Constanţa în colaborare cu medicii de familie vor realiza acţiuni de imunizare în comunităţile cu acoperire vaccinală redusă, cu administrare de vaccin antipolio şi diftero-tetanic, precum şi de vaccin antitetanic”, a declarat dr. Dinisov. Astfel, pe 28 aprilie, vaccinarea va avea loc la Mangalia, cartier Abator, aici fiind catagrafiate 32 de persoane pentru vaccinarea antipolio şi diftero-tetanic şi 26 pentru vaccinarea diftero-tetanic. Pe 29 aprilie, vaccinările vor continua la Cuza Vodă, unde vor fi vaccinate 69 de persoane, iar pe 30 aprilie vor fi vaccinaţi 24 de copii care frecventează centrul “Micul Roterdam”. Vaccinurile sînt cel mai eficient mijloc de protejare împotriva bolilor infecţioase. În ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieţi omeneşti decît orice altă intervenţie de sănătate. Aproximativ trei milioane de persoane mor în fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare.