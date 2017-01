Peste 150 de profesori constănţeni, distinşi cu „Gh. Lazăr”

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, este autorizat să acorde personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar de stat următoarele distincţii: adresă de mulţumire publică; diploma „Gheorghe Lazăr”, clasele I, a II-a şi a III-a şi diploma de excelenţă. „În acest an au fost validate, în judeţul Constanţa, 154 de dosare pentru acordarea distincţiilor „Gh. Lazăr”, pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi pentru rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea tinerilor, dupã cum urmează: diploma „Gh. Lazăr”, clasa I - 29 de cadre didactice; clasa a II-a - 51 de cadre didactice; clasa a III-a - 41 de cadre didactice; diploma „Gh. Lazăr” de excelenţă - 28 de cadre didactice şi distincţia Adresă de mulţumire publică - 5 cadre didactice. Criteriile pe baza cărora s-au evaluat dosarele se află la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi pot fi consultate”, a declarat consilierul de imagine al ISJ, Anamaria Burada. În ceea ce priveşte sumele pe care le primesc cadrele didactice distinse cu diplomele „Gh. Lazar”, pentru distincţia clasa I, valoarea premiului este de 20% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distincţiilor. Pentru clasa a II-a, valoarea este de 15% şi pentru clasa a III-a, de 10%. Diploma de excelenţă primită de pensionari are valoarea de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimul an de activitate.