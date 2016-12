Peste 1.500 de joburi la Bursa de mâine!

Șomerii constănțeni aflați în căutarea unui loc de muncă au mâine o șansă importantă de a se angaja. La noi în oraș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) organizează Bursa generală a locurilor de muncă, unde vor fi peste 1.500 de joburi pentru care doritorii pot opta, atât cei cu studii superioare, cât și cei cu studii medii sau persoanele necalificate. Bursa are loc în toată țara, în 86 de orașe, iar după București, ne situăm pe locul al doilea în ceea ce privește numărul de joburi oferite. ”Societăţile oferă 1.561 de locuri de muncă, din care peste 30 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar numărul de joburi va crește, deoarece angajatorii continuă să sosească. Mai vin firme chiar și în ziua în care Bursa are loc. Cele mai multe joburi oferite de agenții economici participanți la Bursă fac parte din domeniul turismului, respectiv servicii hoteliere și alte facilități de cazare”, a precizat purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanța, Adelina Vlad. Firmele care doresc să participe la eveniment și să încadreze în muncă persoane din rândul șomerilor sunt așteptate să depună „Situația privind locurile de muncă vacante” la sediul AJOFM Constanța, str. Lacului nr. 14, Compartiment Mediere, telefon: 0241/481537, 0241/481546, fax: 0241/481553, e-mail: ajofm@ct.anofm.ro, persoane de contact: Adelina Vlad, Bogdan Petică. Bursa începe la ora 10.00 și are loc la Universitatea ”Spiru Haret” din Constanța (situată pe strada Unirii nr. 67, în spatele Liceului Energetic).