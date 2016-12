Peste 170 de milioane de lei pentru promovarea turismului

În timp ce situaţia economică a României nu dă semne că s-ar îmbunătăţi şi guvernanţii continuă seria disponibilizărilor şi reducerilor salariale (numai pentru angajaţii „de sacrificiu”), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) va avea în acest an un buget de 172,41 milioane de lei pentru două programe, de marketing şi promovare a turismului. „Programul anual de marketing şi promovare turistică are alocată în bugetul MDRT pe 2011 suma de 12,91 milioane de lei. Pentru programul de dezvoltare a destinaţiilor şi produselor turistice, suma alocată în 2011 este de 159,5 milioane de lei, cea mai mare parte (154 milioane de lei) reprezentând transferuri către administraţiile publice locale, pentru co-finanţarea, de la bugetul de stat, a proiectelor de investiţii în infrastructura turistică”, potrivit datelor furnizate de direcţia de comunicare din MDRT. Programul anual de marketing şi promovare turistică urmăreşte promovarea celor mai importante destinaţii şi forme de turism din România pe piaţa internă şi pe principalele pieţe turistice din străinătate, precum şi definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică pe plan naţional şi internaţional, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern elaborat de specialiştii MDTR, sub supravegherea ministrului Elena Udrea. În ceea ce priveşte programul anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, acesta urmăreşte susţinerea turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice, în paralel cu desfăşurarea de acţiuni de conservare a patrimoniului natural şi cultural. Din păcate, turismul fără o infrastructură bine pusă la punct este egal cu zero, având în vedere că nici cea mai modernă staţiune nu-i va convinge pe turişti să se deplaseze într-un car cu boi, cam singurul mijloc de transport care poate face faţă drumurilor noastre.